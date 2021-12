The Capital Plaza u saradnji sa kompanijom UNIQA i Zavodom za transfuziju krvi Crne Gore, već šestu godinu zaredom tradicionalno organizuje Dan dobrovoljnog davanja krvi.

Dan dobrovoljnog davanja krvi, biće organizovan 15. decembra 2021. godine u galeriji Diplomatske kule The Capital Plaza centra, u periodu od 9 do 14 časova, u skladu sa epidemiološkim mjerama. Priključite se akciji, kako bi 2021. godina bila zaokružena jednim humanim činom! Svi zainteresovani se mogu prijaviti putem online forme, do 13. decembra 2021. godine do 16 sati.