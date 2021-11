Razgovarali smo sa vlasnikom jednog od 22 lokala u City kvartu koji nam je obrazložio svoje nezadovoljstvo radnim vremenom koje traje već dvije godine.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Već skoro dvije godine od kada je rad ugostiteljskih objekata u profesorskim zgradama u City kvartu ograničen do 22 časa. Gradonačelnik je donio odredbu po kojoj upravnici i stanari odlučuju o tome koji lokal će imati baštu i koji lokal može raditi preko 22 časa. Vlasnik jednog lokala u pomenutoj zgradi, Marko Đukanović, otkrio nam je da već mjesecima su intezivirali pregovore sa gradonačelnikom , pa čak i dobili saglasnost od komunalne i Uprave policije da mogu da rade do ponoći.

Medjutim, i pored svega toga, stanari to ne dozvoljavaju. To je jedinstven slučaj u Crnoj Gori jer su to jedine dvije zgrade gdje upravnici ulaza imaju takvu moć. Uprava policije, komunalna, turistička.…Svi su uradili provjere i utvrdili da od 22 lokala (koliko ih ima u te dvije zgrade), 18 nemaju kazne za prekoračenje radnog vremena.



"Lokali su nam prazni jer ljudi ne zele da izadju i da ih mi izbacujemo u 22h. Bukvalno 200 metara od nas su lokali koji rade normalno", kazao je Marko.





