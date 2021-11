Specijalni tužilac Saša Čađenović kazao je da je danas donijeta naredba o sprovođenju istrage protiv šest osoba koje sumnjiče za ubistvo Cetinjanina Andrije Gazivode.

"Prikupljenim dokazima do granica osnovane sumnje utvrđeno je da je M.N. izvršio teško ubistvo na štetu M.P. (Pero Muhadinović), a da je u tom dijelu kao saizvršilac učestvovao I.F.", rekao je Čađenović na konferenciji za medije Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) i Uprave policije (UP).