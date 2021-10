Otprilike 30 odsto ukupne proizvodnje avganistanskog heroina stiže balkanskom rutom kroz Crnu Goru, Albaniju, Srbiju i Kosovo do juga Italije, objavio je italijanski portal "quotidiano.net", prenosi RTCG.

Izvor: Uprava policije

Kako su naveli u tekstu, svojevrsna kuga opijuma se širi Avganistanom, a u pitanju je zarada od 16,34 milijardi dolara kojom su obogaćeni vladari te zemlje - Talibani.

Prema članku portala "quotidiano.net", u Avganistanu bi se proizvodnja opijuma mogla nazvati tradicionalnom poljoprivredom, ali treba imati u vdu da heroin postaje jedna od pošasti zapadnog društva.

"Uzgoj maka nije ništa drugo do poljoprivredna praksa, konsolidovana tokom vjekova. I upravo iz tog razloga Avganistancima, pogotovo onima koji žive u selima južnih provincija, nemoguće je objasniti da je to apsolutno zlo", ističe se u članku italijanskog portala.

Putevi droge, kako se ističe, od srednje Azije vode do droge do Istanbula, odakle jedan krak ide ka sjeveru, do Ukrajine i Rusije, a drugi ka Balkanu.

"U Evropu, dakle, otprilike 30 odsto ukupne proizvodnje avganistanskog heroina stiže balkanskom rutom između Crne Gore, Albanije, Srbije i Kosova do juga Italije", piše u članku, zaključuje RTCG.