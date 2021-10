Nekadašnji šef kriminalističke policije Enis Baković dao je usmeni nalog svojim službenicima da ozloglašene vođe kriminalne grupe, Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, skinu sa mjera zabrane ulaska u Crnu Goru.

Kako nezvanično saznaje Televizija Vijesti, to proizilazi iz izjava koje su neposredno nakon privođenja dali šef Sektora za suzbijanje opšteg kriminaliteta Aleksandar Bošković i njegov kolega Saša Đurović.

Zbog toga je i Baković danas bio na saslušanju, što je potvrđeno i iz SDT-a, koje je pustilo iz pritvora Boškovića i Đurovića.

"Analizom svih prikupljenih dokaza ocijenjeno da nema osnovane sumnje da su A.B. i S.Đ. koji su prethodno, po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici lišeni slobode, izvršili krivično djelo zloupotreba službenog položaja, pa je dat nalog Specijalnom policijskom odjeljenju da se navedena lica puste na slobodu", navodi se u saopštenju Specijalnog tužilaštva.

Neposredno prije toga, u razgovoru za TV Vijesti Baković je rekao da su uhapšeni policijski službenici nevini i da su baš kao i on dok je obavljao funkciju šefa kriminalističke policije radili sve po zakonu i u skladu sa propisima.

"O svemu ću se detaljno izjasniti pred nadležnim organima ukoliko dobijem poziv. Stojim im na raspolaganju, a na njima je da ispitaju i utvrde sve činjenice, pa i to kako je i po čijem nalogu došlo do ukidanja mjera zabrane ulaska koje su bile donijete za Belivuka i Miljkovića", rekao je Baković.

On nije želio da komentariše da li je i on dobio nalog da se ukinu zabrane ulaska ozloglašenim kriminalcima bliskim kavačkom klanu.

Dok nadležni organi izviđaju podnijete prijave, neki političari već aludiraju na krivca.

"Da nije slučajno Zoran Lazović koji nas je ubjeđivao da Belivuk i Miljković nijesu bilo kakva opasnost po Crnu Goru i njene građane", napisao je na Tviteru poslanik Demokratske Crne Gore Danilo Šaranović.

Jedan od lidera DF-a Milan Knežević ima rješenje i za ovaj slučaj.

"Ne treba nam Poaro. Uhapšeni inspektori treba da kažu da su dobili naređenje od Enesa Bakovića, onda kad se uhapsi Enes, on da kaže da je njemu to naredio Zoran Lazović. A onda Zoki, kog ne smiju hapsiti, da kaže ko ga je zvao iz Srbije da se skine zabrana Belivuku. The end", napisao je Knežević na Tviteru.

Не треба нам Поаро. Ухапшени инспектори треба да кажу да су добили наређење од Енеса Баковића, онда кад се ухапси Енес, он да каже да је њему то наредио Зоран Лазовић. А онда Зоки, ког не смију хапсити, да каже ко га је звао из Србије да се скине забрана Беливуку.

Povodom ovog slučaja Televizija Vijesti je kontaktirala i Lazovića, koji je u kratkom telefonskom razgovoru kazao da nikada nije pa tako neće ni sada komentarisati izjave političara niti medijske navode. Dodao je da će se, ako ga dobije, odazvati pozivu nadležnih organa i dati izjavu.