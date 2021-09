Najopasnija planinska staza na Durmitoru odnijela je u nedjelju život beogradske planinarke Slavice Mirkov (56) koja je učestvovala u usponu na vrhove Mali i Veliki Međed.

Izvor: Facebook Printscreen/GSS Crne Gore

Kobnom igrom sudbine, zbog loših vremenskih uslova u petak je otkazana planinarska akcija na Pešteru u kojoj je Slavica namjeravala da učestvuje, ali ona je odlučila da se ipak spakuje i krene sa drugom planinarskom grupom na Durmitor.

Gorska služba spasavanja Crne Gore (GSS CG) je u nedjelju prije podne dobila poziv za pomoć, ali kada su spasioci stigli do nesrećne planinarke, ona više nije davala znakove života.

Prošla opasni dio, pala na ravnom?

U klubu "Azimut" iz Beograda, čiji je član bila Slavica Mirkov, imaju samo riječi hvale za svoju pokojnu koleginicu.

"Duboko smo potreseni zbog naše Slavice, koju ćemo pamtiti po dobroti. Ona je imala osmjeh šereta i dušu deteta. Sa Slavicom sam bio na mnogim akcijama i znam da je bila vrlo disciplinovana. Više puta, kada bih procijenio da se nalazimo pred izazovom prevelikim za nju, savjetovao sam da ne rizikuje i odustane, što je uvijek bez pogovora prihvatala. Na planini, nažalost, nikada ne može sve da se predvidi, nekada sitnice odlučuju o životu i smrti", kaže poznati planinarski vodič Vlada Radivojević iz "Azimuta".

Prema nezvaničnim informacijama, u ambis je pala sa uskog prevoja između planinskih visova, a kao mogući uzrok nesreće u planinskim krugovima se navode vremenski uslovi, jaki udari vjetra i vlažna podloga: mješavina kamena i klizave planinske trave. Slavica je, pišu "Novosti", pala pošto je prošla opasni dio staze obezbijeđen sajlama, na ravnom dijelu koji se smatra bezbjednijim. Ove informacije spasioci GSS CG nisu željeli ni da potvrde ni da opovrgnu, uz riječi da se njihova uloga završila kada su posle nekoliko sati mučnog penjanja iznijeli tijelo planinarke iz ponora. Sada je slučaj u nadležnosti istažnog sudije koji će posle okončanja postupka dati zvanično saopštenje.

Najopasnija staza na Durmitoru

U Planinarskom savezu Srbije (PSS) izražavaju saučešće porodici i prijateljima, a slučaj ne žele da komentarišu prije rezultata istrage.

"Staza između Velikog i Malog Međeda smatra se najopasnijom stazom na Durmitoru. Naša je preporuka da na nju idu samo iskusni i psihofizički spremni planinari i da paze na meteorološke uslove. Za to nije dovoljno samo pratiti prognozu za period prije same akcije, već i prethodnih dana. Generalno, sa ove staze nema lakog izlaza ako vas zatekne nevrijeme ili ako se desi povreda kada stignete do najopasnijeg područja. Postoji samo izbor da se satima vraćate nazad ili da satima idete naprijed", objašnjava Zoran Kontić, načelnik Službe vodiča u PSS.

U PSS naglašavaju da je planinarenje sve popularnije, naročito po visokogorskim adrenalinskim stazama, a da je tragedija na Durmitoru upozorenje organizatorima, vodičima i planinarima, da bezbjednost mora da bude na prvom mjestu.

"Planinari moraju da budu odgovorni prema sebi i da dobro procijene svoje sposobnosti i pripreme se, jer planinske staze, naročito visokogorske, nisu mjesto za dokazivanje i nadmetanje", upozorava Kontić.

Obavezna oprema

On poziva na odgovornost i vodiče i organizatore i upozorava ih da paze koliko učesnika vode na akcije, jer se "u velikim grupama ljudi ponašaju po pravilu nebezbjednije nego u manjim".

Prelaz između vrhova Mali i Veliki Međed zahtijeva maksimalnu koncentraciju i spremnost planinara, kaže poznati srpski visokogorac Dragan Pavlović Pop.

"Prije nego što krenete na stazu, morate da se raspitate o rizicima koji na njoj prijete i pripremite se za njih. Na jednom mjestu ova staza doboko ponire gotovo vertikalno, a na najizloženijim djelovima uz nju su s razlogom postavljene sigurnosne sajle. Moja preporuka je da onaj ko misli da ide ovakvom stazom obavezno nosi šljem i ferata-set", precizira Pavlović.