Odlukom Apelacionog suda okrivljeni I.R. i J.M. ostaju u pritvoru u kojem se nalaze od 20. maja ove godine zbog sumnje da su počinili krivično djelo ''teško ubistvo u pokušaju u saizvršilaštvu'', pišu Dnevne novine.

Izvor: MONDO/Miljana Dašić

Kako se navodi u odluci ovog suda kojom je odbijena žalba za ukidanje pritvora I.R., osnovana sumnja da su okrivljeni pokušali da ubiju F.N. koji je bio u vezi sa okrivljenom J.M. proizilazi iz dokaza pribavljenih tokom postupka. Naime njih dvoje su mjesec dana ranije planirali da ubiju F.N. i dogovorili detalje, međutim nakon neuspjelog pokušaja pred tužiocem su se međusobno optuživali za planiranje i realizaciju djela, navode Dnevne novine.

“Okrivljeni I .R. je u svojoj odbrani naveo da je po pozivu okrivljene J.M., koja je od njega zahtijevala da liši života oštećenog jer je isti maltretira, došao u njen stan. Kad je stigao u stan vidio je da okrivljena zadaje udarce oštećenom nekim predmetom, te da ju je oštećeni odgurnuo. Tada je on uhvatio oštećenog i onemogućio ga da se pomjera dok mu je okrivljena M. zadala više uboda nožem. Nakon što je oštećeni zadobio povrede, on je napustio lice mjesta, a garderobu koju je imao na sebi je bacio”, navodi se u odluci presude.

Za razliku od njega, okrivljena M. je u svojoj odbrani kazala da je okrivljeni R. zahtijevao od nje da liše oštećenog života, da ju je ucjenjivao i da je ona navodno prihvatila njegov plan, te kritičnog dana pozvala okrivljenog R. da dođe kod nje dok je u stanu bio oštećeni N, pišu Dnevne novine.

“Okrivljena M. je navela da je otključala vrata stana kako bi okrivljeni R. mogao da uđe. Prema odbrani okrivljene, predmetne povrede oštećenom je nanio okrivljeni R. i to pištoljem i nožem koji je donio sa sobom. Oštećeni je kritične prilike zadobio pet ubodnih rana u predjelu tijela. Nesporno je da su okrivljeni varali o tome da N. treba lišiti života s tim što su oprečni u stavu ko je to predložio i zahtijevao. Prema navodima okrivljene M., okrivljeni I.R. j e pokušao da liši života oštećenog, dok je prema navodima okrivljenog R. ubodne rane nožem oštećenom zadala okrivljena M. dok ga je on držao”, ističe se u odluci suda.

Osnovana sumnja da su okrivljeni počinili krivično djelo za koje se terete, prema mišljenju Apelacionog suda, proizilazi i na osnovu Zapisnika o uviđaju, službenih zabilješki UP, Izvještaja o kriminalističko-tehničkom pregledu lica mjesta, nalaza i mišljenja sudsko-medicinskog vještačenja stalnog sudskog vještaka medicinske struke dr R.N. za oštećenog N.E, kao i za okrivljene R.I. i M.J. i iskaza svjedoka oštećenog N.F.

“Oštećeni N.R zadobio je tjelesne povrede ubodne rane nožem u predjelu gornjeg djela grudi i sjekotine u predjelu glave. Iz nalaza i mišljenja sudskog vještaka suđsko-medicinske struke, koji je sačinjen na osnovu tjelesnog pregle da oštećenog i uvida u medicinsku dokumentaciju za oštećenog N., vještak je dao mišljenje po osnovu kog se težina i mehanizam nastanka povreda kod oštećenog, tačnije među pet ubodnih rana u lijevom lopatičnom predjelu četiri se kvalifikuju kao laka tjelesna povreda, jedna je kvalifikovana kao (osobito) teška tjelesna povreda jer je dovela do prisustva krvi i vazduha u lijevoj polovini grudne duplje, što je osnovni preduslov da bi se prema nekom licu odredio, a samim tim i produžio pritvor”, zaključuje se u odluci.