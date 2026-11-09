Podgoričanin P.R. (38) uhapšen je zbog sumnje da je 6. novembra ukrao automobil "Ford Ranger", dok je njegov sugrađanin P.B. (49) uhapšen zbog sumnje da je taj automobil nakon krađe sakrio u svojoj garaži, saopšteno je danas iz Uprave policije.

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

"Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica rasvijetlili su krivično djelo teška krađa izvršeno na štetu jednog lica iz Podgorice, identifikovali i pronašli osumnjičene, te, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, lišili slobode P.R. (38) i P.B. (49), oba iz Podgorice, zbog sumnje da su izvršili navedeno krivično djelo", dodaju iz UP.

Iz UP su dodali da se sumnja da je P.R. 6. novembra 2026. godine došao u Ulicu 4. jula u Podgorici, gdje je uočio otključano putničko motorno vozilo marke "Ford Ranger", budvanskih registarskih oznaka.

"U neposrednoj blizini nalazilo se drugo vozilo istog vlasnika, u čijim su vratima bili ostavljeni ključevi. Iskoristivši navedene okolnosti, P.R. je uzeo ključ, stavio predmetno vozilo u pogon i udaljio se sa lica mjesta, nakon čega se uputio u drugo podgoričko naselje, gdje je vozilo odvezao do kuće P.B. Sumnja se da je P.B. izvršio krivično djelo na način što je predmetno putničko motorno vozilo, nakon otuđenja, smjestio i sakrio u svojoj garaži, te ga prekrio najlonom kako bi prikrio prisustvo vozila u svom dvorištu", navodi se u saopštenju.

Iz UP su dodali da su policajci pronašli ukradeno vozilo, te da će ono biti vraćeno vlasniku.

"Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica nastavljaju sa intenzivnim aktivnostima na otkrivanju i rasvjetljavanju krivičnih djela iz oblasti imovinskog kriminaliteta, identifikaciji i procesuiranju izvršilaca, sa ciljem zaštite imovine građana i očuvanja njihove bezbjednosti", zaključuju iz UP.