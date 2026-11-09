Policija traga za dvojicom razbojnika koji su jutros oko devet sati, uz prijetnju vatrenim oružjem, ukrala novac od zaposlenog u firmi za obezbjeđenje CSP Security, koji je jutros skupljao pazare.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

"Odjeljenju bezbjednosti Podgorica danas je zaposleni u firmi za fizičko-tehničko obezbjeđenje C. Security prijavio da su dva za sada nepoznata lica jutros, oko 9 časova, u Ulici Avda Međedovića, od njega uz prijetnju vatrenim oružjem, otuđila novac koji je prevozio u okviru obavljanja poslova transporta novca", navodi se u saopštenju Uprave policije.

Navode da je, prema prijavi, novac iz 16 objekata ukraden neposredno nakon preuzimanja pazara iz jednog marketa, dok se radnik nalazio u putničkom vozilu marke "reno".

"Dva nepoznata lica su, prema navodima iz prijave, prišla vozilu, nakon čega su, uz prijetnju oružjem, otuđili vreću sa više PVC kesa u kojima se nalazio novac iz 16 poslovnih objekata. O događaju je obaviješten Viši državni tužilac u Podgorici, sa kojim policija koordinira dalje aktivnosti i preduzima mjere i radnje iz svoje nadležnosti", piše u saopštenju.

Iz UP su apelovali na sva privredna društva koja obavljaju poslove transporta novca i dragocjenosti da dosljedno primjenjuju propisane procedure uz najveći nivo bezbjednosti: "Kako bi se rizici prilikom transporta sveli na najmanju moguću mjeru i osigurala puna zaštita imovine, kao i bezbjednost zaposlenih koji obavljaju ove poslove".

"Službenici Uprave policije će, u okviru svojih nadležnosti, preduzeti sve neophodne mjere i radnje na rasvjetljavanju događaja, identifikaciji, lociranju i lišenju slobode odgovornih lica, a javnost će o ishodu sprovedenih aktivnosti i provjera biti blagovremeno obaviještena", zaključuje se u saopštenju.