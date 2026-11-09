Početak ponovljenog suđenja u Višem sudu u Podgorici, optuženima Mariju Miloševiću, Vukanu Vujačiću i Igoru Mašanoviću, koji su osumnjičeni za povezanost sa ubistvom Radomira Đuričkovića, danas je odloženo za osmi decembar.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Krivično vijeće kojim predsjedava sudija Veljko Radovanović prihvatilo je predlog advokata Miloša Vuksanovića da se ročište glavnog pretresa odloži.

Vuksanović je ukazao sudu da u Upravi za izvršenje krivičnih sancija (UIKS) Miloševića nezakonito drže u samici skoro dva mjeseca i da je maksimalno trajanje samice dozvoljeno u trajanju od 14 dana, pišu Vijesti.

Milošević i njegov branilac ukazali su na izuzetno teške uslove u kojima se okrivljeni nalazi.

Vuksanović je ukazao da i prema međunarodnim propisima i zatvorskim standardima i prema Evropskom zatvorskom pravu, čiji je potpisnik i Crna Gora, takvo postupanje prema pritvoreniku se smatra nečovječnim i ponižavajućim.

"Molim da današnje ročište odložite. Ja sam pisao i Vama, i predsjedniku suda i ostalim sudijama koji vode postupke protiv Marija Miloševića o uslovima u kojima on nezakonito boravi skoro dva mjeseca. On se u samici nalazi skoro dva mjeseca iako je dobio kaznu od 14 dana samice. On se meni žali da nema grijanje, da nema elementarne uslove, da nema adekvatne uslove da spremi odbranu. U uslovima u kojima nezakonito boravi ne može da se ni fizički, ni psihički osjeća makar korektno. Ja sam bio u usmenoj komunikaciji sa direktorom UIKS-a koji mi je obećao da će za par dana ova situacija da se riješi. Ovo je molba da se i Vi uključite, prihvatite zahtjev za odlaganje, kako bi se došlo do uslova u kojima bi Mario Milošević mogao da pripremi odbranu", kazao je u obraćanju sudu Vuksanović.

Milošević je kazao da je to kaženjenička samica i da je tamo poslat po kazni od 14 dana. Naveo je da kako se tamo nalazi mnogo više od propisanog, da već osjeća posljedice, te da nije ni fizički, ni psihički spreman da učestvuje u današnjem postupku.

Sudija Veljko Radovanović je kazao da se prihvata predlog odbrane i dodao da će uputiti UIKS-u dopis kako bi se provjerili navodi odbrane i da li je došlo do kršenja prava Miloševića.

U decembru 2025., sud je izrekao prvostepnu presudu u Višem sudu u Podgorici, optuženima za ubistvo Radomira Đuričkovića u Cetinju.

Mario M. Milošević osuđen je na 30 godina zatvora jedinstvena kazna za ubistvo u saizvršilaštvu I nedozvoljeno držanje oružja. Okrivljeni Igor B. Mašanović i Vukan V. Vujačić osuđeni su na po 15 godina zatvora za teško ubistvo u saizvršilatvu, prenose Vijesti.

Optužnicom je predstavljeno da je Mario M. Milošević 10. oktobra 2016. godine ubio Radomira Đuričkovića. Istom optužnicom Igor Mašanović je okrivljen da je bio za upravljačem vozila "reno megan" iz kojeg je pucano na Đuričkovića i Milorada Radulovića.

Okrivljeni Milošević, Igor B. Mašanović i Vukan V. Vujačić, su prema optužnici, nakon ubistva pobjegli vozilom "reno megan", iz kojeg je pucano na Đuričkovića, i uputili se u pravcu seoskog puta Gornji Ceklin – Ljubotinj gdje su zapalili putničko vozilo. Milošević je optužen da je izvršilac ubistva Đuričkovića. Osim njega, optuženi su i Igor Mašanović i Vukan Vujačić, da su 10. oktobra 2016., između 23 i 23.10 sati zajednički sa umišljajem lišili života Đuričkovića i doveli u opasnost život svjedoka oštećenog Milorada Radulovića.

Apelacioni sud Crne Gore je ukinuo presudu i predmet vratio na ponovno suđenje.

"Apelacioni sud Crne Gore je u postupku odlučivanja o žalbama izjavljenim protiv presude Višeg suda u Podgorici K.br.78/20 od 25.12.2025. godine, uvažio žalbu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici i punomoćnika oštećene porodice Đuričković i ukinuo navedenu presudu u oslobađajućem dijelu. Takođe je uvažio žalbe branilaca optuženih Maria Miloševića, Igora Mašanovića i Vukana Vujačića i povodom tih žalbi i po službenoj dužnosti,ukinuo istu presudu u osuđujućem dijelu, pod stavom I izreke prvostepene presude", naveo je ranije u saopštenju Apelacioni sud, pišu Vijesti.

Prema ocjeni Apelacionog suda Crne Gore, prvostepeni sud je prilikom donošenja navedene presude učinio bitne povrede odredaba krivičnog postupka, na koje se dijelom ukazuje u izjavljenim žalbama, a dijelom ih je utvrdio ovaj sud po službenoj dužnosti.

U osuđujućem dijelu presude, prvostepeni sud je, kako je utvrdio Apelacioni sud, izmijenio činjenični opis dispozitiva optužnice Višeg državnog tužilaštva u Podgorici i optuženog Vukana Vujačića oglasio krivim da je "drugom radnjom bitno doprinio izvršenju krivičnog djela", a da ta radnja nije konkretizovana, zbog čega je izreka presude nerazumljiva.