Vrhovni sud Crne Gore saopštio je da advokat Slobodan Stašević nije dostavio toj instituciji zahtjev za televizijski prenos suđenja Aca Đukanovića, jer je oba dopisa, od 26. oktobra i 5. novembra, poslao na elektronsku adresu koju Sud odavno ne koristi.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Vrhovni sud Crne Gore saopštio je da advokat Slobodan Stašević nije dostavio toj instituciji zahtjev za odobrenje televizijskog prenosa glavnog pretresa u krivičnom postupku protiv optuženog Aca Đukanovića, kao ni naknadni dopis kojim je tražio informaciju o postupanju po tom zahtjevu.

Reagujući na izjavu advokata Staševića, objavljenu u medijima 8. novembra 2026. godine, iz Vrhovnog suda su naveli da dokumentacija koju je dostavio medijima potvrđuje njihove ranije tvrdnje, te da je advokat zahtjeve slao na pogrešnu elektronsku adresu koja odavno nije u funkciji.

“Oba elektronska dopisa, od 26. oktobra i 5. novembra, upućena su na adresu elektronske pošte koju Sud već duže vrijeme ne koristi i koja nije njegova zvanična adresa”, saopštili su.

Iz Vrhovnog suda su podsjetili da je zvanična adresa elektronske pošte [email protected], koja je javno dostupna na internet stranici te institucije.

„Nije sporno da je advokat Stašević slao elektronske poruke, već je nesporno da one nijesu upućene na zvaničnu elektronsku adresu Vrhovnog suda Crne Gore“, navodi se u saopštenju.

Dodaju da samo slanje elektronske poruke ne predstavlja dokaz da je podnesak dostavljen instituciji kojoj je namijenjen, naročito ukoliko je upućen na adresu koju ta institucija ne koristi.

Iz Vrhovnog suda su istakli da sudovi ne mogu postupati po zahtjevima i podnescima koji im nijesu dostavljeni, te da njihovo objavljivanje u medijima ne može zamijeniti formalno obraćanje putem zvaničnih kanala komunikacije.

Osvrćući se na navode advokata Staševića o telefonskoj komunikaciji sa Pisarnicom Vrhovnog suda, iz te institucije su pojasnili da se, u skladu sa pravilima njenog rada, informacije o prijemu i postupanju po podnescima ne daju telefonskim putem.

Kako su naveli, takva praksa primjenjuje se jednako prema svim strankama i njihovim punomoćnicima.