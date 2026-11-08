Službenici kotorske policije, u saradnji sa kolegama iz Bara i uz koordinaciju sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Kotoru, rasvijetlili su slučaj podmetanja požara na vozilu koje koristi osoba iz Kotora.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Osumnjičeni je identifikovan i uhapšen u roku kraćem od 48 sati od izvršenja krivičnog djela.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, zbog sumnje da je počinio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti uhapšen je M.M. (27) iz Bara, koji se sumnjiči da je oštetio imovinu N.M. iz Kotora.

„Kriminalistička obrada upućuje na sumnju da je M.M, 6. novembra 2026. godine, neposredno nakon ponoći, oko 00.05 časova, u naselju Rakite, u opštini Kotor, najvjerovatnije benzinom polio blindirano vozilo marke Audi, koje koristi N.M, nakon čega je izazvao požar. Usljed dejstva vatre na vozilu je pričinjena veća materijalna šteta, a osumnjičeni se potom udaljio sa lica mjesta“, naveli su iz policije.

Intenzivnim policijsko-tužilačkim aktivnostima istražitelji su u kratkom roku došli do identiteta osumnjičenog, koji je lociran i doveden u službene prostorije policije.

„Po nalogu nadležnog državnog tužioca, od M.M. je prikupljeno obavještenje na zapisnik u odnosu na navedeni događaj. Preduzete su i druge policijske mjere i radnje“, saopšteno je.

Nakon razmatranja prikupljenih dokaza i spisa predmeta, tužilac Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru ocijenio je da u postupanju M.M. postoje elementi krivičnog djela izazivanje opšte opasnosti, zbog čega je naloženo njegovo hapšenje.

„M.M. je slobode lišen sinoć, 07.11.2026. godine, oko 22.30 časova. Osumnjičeni M.M. će po nalogu nadležnog tužioca biti priveden tužiocu uz krivičnu prijavu, u zakonom propisanom roku, na dalju nadležnost, zbog sumnje da je izvršio navedeno krivično djelo“, naveli su iz Uprave policije.

Iz policije su dodali da je riječ o operativno interesantnom licu koje je ranije osuđivano, odnosno povratniku u izvršenju krivičnih djela, te pripadniku navijačke grupe sklone nasilničkom ponašanju na sportskim događajima.

Podsjećaju da su službenici Uprave policije, u saradnji sa nadležnim tužilaštvima, u kratkom roku rasvijetlili gotovo sve do sada prijavljene slučajeve podmetanja požara i drugih napada na imovinu građana.

Kako su poručili, nastaviće sa intenzivnim i koordinisanim aktivnostima usmjerenim na otkrivanje počinilaca, njihovo hapšenje i procesuiranje, sa ciljem očuvanja bezbjednosti građana i njihove imovine.