Sindikalna organizacija zaposlenih ZHMP upozorila je da napadi na zdravstvene radnike nijesu rijetkost i zatražila hitnu reakciju tužilaštva, uz podsjećanje na zakonske odredbe kojima je predviđena posebna zaštita medicinskog osoblja.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Tokom intervencije Hitne medicinske pomoći u Podgorici dogodio se incident kada je pacijent fizički i verbalno napao članove medicinske ekipe koja ga je prevozila u Urgentni blok Kliničkog centra Crne Gore (KCCG). Iz Sindikalne organizacije zaposlenih Zavoda za hitnu medicinsku pomoć (ZHMP) apelovali su na tužilaštvo da bez odlaganja reaguje i primijeni zakonske odredbe koje predviđaju sankcije za napade na zdravstvene radnike, prenosi RTCG.

Iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć saopšteno je da je ekipa, po nalogu dispečera, upućena na kućnu intervenciju u Ulici husinskih rudara. Nakon pregleda pacijenta, doktorka je procijenila da je potrebno da bude transportovan u Urgentni blok KCCG.

Međutim, tokom vožnje do zdravstvene ustanove situacija je eskalirala.

„U kućnoj posjeti pacijent je pregledan i doktorka se odlučila za transport u Urgentni blok. Tokom transporta pacijent je ošamario doktorku i verbalno počeo da vrijeđa doktorku i medicinsku sestru“, naveli su iz Zavoda.

Uprkos fizičkom napadu i verbalnim uvredama, medicinski tim je uspio da bezbjedno završi transport pacijenta do KCCG. O događaju je odmah obaviještena policija, nakon čega je osumnjičeni uhapšen. Dalje postupanje u ovom slučaju očekuje se od nadležnog tužilaštva.

Iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć poručili su da će preduzeti sve potrebne korake radi zaštite zaposlenih. Najavili su i uspostavljanje protokola za prijem zahtjeva za kućne posjete, kojim će se vršiti procjena poziva i određivati koji slučajevi zahtijevaju hitan izlazak medicinske ekipe na teren.

Sindikalna organizacija zaposlenih ZHMP upozorila je da napadi na zdravstvene radnike nijesu rijetkost i zatražila hitnu reakciju tužilaštva, uz podsjećanje na zakonske odredbe kojima je predviđena posebna zaštita medicinskog osoblja.

„Povodom napada na ljekara hitne medicinske pomoći tokom pružanja pomoći, apelujemo na tužilaštvo da reaguje bez odlaganja. Odredba člana 152 Krivičnog zakonika koja je stupila na snagu 22. septembra 2026. godine propisuje sankcije za napad na ljekara, odnosno zdravstvenog radnika, prilikom pružanja ljekarske i medicinske pomoći. Ponovo je ustanovljen zakonski okvir za zaštitu zdravstvenih radnika, a na tužilaštvu je da obezbijedi njegovu primjenu“, poručili su iz Sindikalne organizacije.

Ističu da su zaposleni u zdravstvenom sistemu svakodnevno izloženi uvredama i prijetnjama, ali i fizičkim napadima koji često ne budu prijavljeni. Kako navode, dio zdravstvenih radnika izbjegava prijavljivanje takvih slučajeva zbog dodatnog stresa i dugotrajnih sudskih postupaka, piše RTCG.

Iz Sindikata podsjećaju da nezadovoljstvo pacijenata pruženom zdravstvenom uslugom ne može biti opravdanje za nasilje, te da postoje zakonom predviđeni načini za utvrđivanje eventualne odgovornosti medicinskog osoblja.

„Ukoliko pacijent ili njegova porodica smatraju da pomoć nije pružena na adekvatan način, mogu koristiti dostupne mehanizme za utvrđivanje odgovornosti postupajućeg zdravstvenog radnika. Pravo na zdravlje, život i dostojanstvo svakog pojedinca mora biti zagarantovano. Ta prava moraju se jednako poštovati i kada su u pitanju zdravstveni radnici“, istakli su.

Na kraju su poručili da nasilju nad medicinskim osobljem mora biti stavljeno na kraj, uz dosljednu primjenu zakona i jasnu poruku da takvo ponašanje neće biti tolerisano.

„Napadi na medicinsko osoblje su nedopustivi. Mora se uspostaviti nulta tolerancija na nasilje“, zaključili su iz Sindikalne organizacije zaposlenih ZHMP.