Vozač automobila zatečen je na mjestu nezgode, dok policija nastavlja sa preduzimanjem mjera i radnji radi utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja.

Izvor: Uprava policije

Pješak čiji identitet za sada nije poznat povrijeđen je u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila danas oko 16.10 časova u podgoričkom naselju Zlatica, kada ga je udario automobil, prenose Vijesti.

Prema nezvaničnim informacijama iz Uprave policije, povrijeđeni pješak bio je u svjesnom stanju kada je prevezen u Klinički centar Crne Gore.

Vozač automobila zatečen je na mjestu nezgode, dok policija nastavlja sa preduzimanjem mjera i radnji radi utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja.