Vozač automobila zatečen je na mjestu nezgode, dok policija nastavlja sa preduzimanjem mjera i radnji radi utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja.
Pješak čiji identitet za sada nije poznat povrijeđen je u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila danas oko 16.10 časova u podgoričkom naselju Zlatica, kada ga je udario automobil, prenose Vijesti.
Prema nezvaničnim informacijama iz Uprave policije, povrijeđeni pješak bio je u svjesnom stanju kada je prevezen u Klinički centar Crne Gore.
Vozač automobila zatečen je na mjestu nezgode, dok policija nastavlja sa preduzimanjem mjera i radnji radi utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja.