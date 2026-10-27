ODT Podgorica odredio je zadržavanje do 72 sata R. E., osumnjičenom za napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Izvor: MINA

Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata R.E., zbog sumnje da je izvršio krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Kako se navodi u saopštenju ODT Podgorica, osumnjičeni je 21. oktobra, nakon sto je oštećeni gradjevinski inspektor T.A., kao službeno lice, učestvovao u rušenju njegove nelegalno sagradjene vikendice na Kakarickoj gori, istom uputio prijetnje smrću.

"Ovo lice je zadržano imajući u vidu ozbiljnost izrečenih prijetnji, a postoji i opasnost od bjekstva, s obzirom da osumnjičeni ima porodicu u inostranstvu", navodi se u saopštenju.