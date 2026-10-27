Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata turskom državljaninu A. I., osumnjičenom za ugrožavanje sigurnosti.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici saopštilo je da je odredilo zadržavanje do 72 sata turskom državljaninu A.I., zbog osnovane sumnje da je učinio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti.

Kako se navodi, osumnjičeni je drugom turskom državljaninu prijetio da će ga ubiti, da će mu ubiti djecu, kao i da će mu zapaliti radnju, i suprugu u njoj, ako ne povuče krivičnu prijavu i ne vrati se u Tursku.

"Ove prijetnje su kod oštećenog izazvale strah za svoju i bezbjednost članova porodice. Osumnjičeni je zadržan jer je riječ o stranom državljaninu, kao i usljed postojanja okolnosti koje ukazuju da ce osumnjičeni ponoviti djelo i izvršiti djelo kojim prijeti", navodi se u saopštenju OTD Podgorica.