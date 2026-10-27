“Sve je to pratila inspekcija, ali se zakupac na kraju nije iselio. Tražili smo pomoć od inspekcije i Poreske uprave”, rekao je Gašaj.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Turistička inspekcija ipak je juče došla u ugostiteljski objekta „Gurman“, nakon što se inspektori nijesu pojavili u prethodno najavljenom terminu, ali prema riječima izvršnog direktora Europetrola Mirana Gašaja, nije uspjela da zatvori lokal ni nakon tri sata pregovora sa vlasnikom „Gurmana“ Rankom Radulovićem i njegovim advokatom Rankom Radonjićem. Kako je Pobjeda saznala, inspektori su otišli nakon što je advokat Radonjić iznio argumente zakupca.

Gašaj, međutim, tvrdi da je Turistička inspekcija bila zatvorila lokal i da je nakon toga postupak trajao oko tri sata nakon čega je, kako ističe, inspekcija promijenila odluku i papir o zatvaranju je uklonjen. Bez zvaničnog odgovora inspekcije, međutim, nije moguće utvrditi koja je mjera sprovedena i kakav je njen ishod.

Zvanično objašnjenje Turističke inspekcije o preduzetim mjerama, njihovom pravnom osnovu i statusu objekta nakon nadzora nije dostavljeno. Zbog suprotstavljenih izjava nije moguće pouzdano utvrditi da li je zatvaranje sprovedeno, da li je postupak obustavljen ili je inspekcija preduzela drugu mjeru.

Dolazak turističkih inspektora nova je okolnost u višemjesečnom sporu između Europetrola i zakupca prostora u kojem posluje „Gurman“. Spor se odnosi na nastavak korišćenja lokala nakon isteka ugovora, uslove za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i radno vrijeme objekta.

Prema ranijem pisanju Pobjede, ugovor o zakupu istekao je 27. maja 2026. godine. Europetrol tvrdi da je zakupca blagovremeno obavijestio da zbog planiranog renoviranja objekta neće moći da nastavi zakupni odnos, kao i da mu je ostavio dva roka za predaju prostora.

Gašaj je kazao da se zakupac, uprkos obavještenjima i isteku ugovora, nije iselio, zbog čega je kompanija zatražila postupanje nadležnih organa.

“Sve je to pratila inspekcija, ali se zakupac na kraju nije iselio. Tražili smo pomoć od inspekcije i Poreske uprave”, rekao je Gašaj.

Tvrdi i da su sa slučajem upoznati Ministarstvo turizma i ministar Milutin Butorović, kojem su se zakupodavci obratili kao koordinatoru inspekcijskih službi, piše Pobjeda.

Radulović, međutim, smatra da spor treba da bude riješen pred sudovima. U ranijem razgovoru kazao je da su argumente iznijeli u sudskim postupcima i da ne želi da detaljnije komentariše predmete dok su u toku, jer smatra da bi medijska istupanja mogla da stvore pritisak i utiču na njihov ishod.

Poručio je da će koristiti prava koja mu zakon daje i da će sarađivati sa inspekcijom.

Vlasnik „Gurmana“ tvrdi da lokal posluje zakonito i da je u tom prostoru 13 godina. Kazao je da je na tu lokaciju došao na poziv predstavnika kompanije i da je od prostora koji je, prema njegovim riječima, ranije bio nepoznat, napravio prepoznatljiv gradski ugostiteljski objekat.

Praksa Evropskog suda

Radulović se pozvao i na praksu Evropskog suda za ljudska prava, tvrdeći da se klijentela koju je „Gurman“ stekao tokom dugogodišnjeg rada može smatrati imovinom.

“I u tom pravu imamo praksu Evropskog suda”, kazao je.

To je pravni argument na koji se zakupac poziva u odbrani svojih interesa, dok o njegovoj primjenjivosti na konkretan spor odlučuju nadležni organi i sudovi.

Pored spora o zakupu, Europetrol i zakupac razilaze se i u vezi s radom „Gurmana“ tokom noći.

Gašaj je kazao da kompaniji ne odgovara da lokal radi 24 časa, posebno zbog dešavanja u kasnim satima. Tvrdi da dolazi do tuča i ometanja poslovanja, kao i da Europetrol teško nalazi zaposlene za noćne smjene.

“Dolaze pijani i drogirani ljudi, bude tuča i remeti se posao. Pokušali smo da angažujemo obezbjeđenje, ali to nije rješenje. Ne želimo noćni rad i želimo što brže iseljenje”, rekao je Gašaj.

On je ranije iznio i optužbu da su u objektu korišćene osobe sa invaliditetom i starije osobe kako bi se spriječilo pečaćenje. Radulović je takve navode negirao.

“Ne stoji da dovodim osobe sa invaliditetom da bih bilo šta spriječio”, kazao je vlasnik „Gurmana“.

Gašajevi navodi o incidentima i sprečavanju postupanja inspekcije predstavljaju njegove tvrdnje. U dostavljenom materijalu nema zvaničnih nalaza nadležnih organa kojima bi oni bili potvrđeni.

Zakupodavci su se 16. oktobra obratili ministru Milutinu Butoroviću, kao koordinatoru inspekcijskih službi, tražeći hitan i koordinisan nadzor nad „Gurmanom“ i pečaćenje objekta.

U dopisu tvrde da je Glavni grad ukinuo odobrenje za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i odbio žalbu kompanije RIVA R DOO, dok je ugovor o zakupu istekao 27. maja.

Navode da je Turistička inspekcija ranije kao razlog za nepostupanje isticala da lokal ima važeće odobrenje za rad, ali da je, prema njihovim tvrdnjama, ta okolnost u međuvremenu promijenjena.

Zakupodavci tvrde i da „Gurman“ nastavlja da radi 24 časa dnevno, protivno odluci o radnom vremenu Glavnog grada. U dopisu navode da je Poreska uprava ranije izricala kazne i zabrane rada zbog kršenja poreskih propisa, a upozoravaju i na okupljanja u kasnim noćnim satima u krugu benzinske stanice.

Kako su naveli u obraćanju Butoroviću, nadležnom ministarstvu su prije više mjeseci prijavili početak radova na renoviranju cijelog objekta, ali zbog nastavka rada lokala nijesu u mogućnosti da ih započnu.

Od ministra su zatražili da koordinira postupanje inspekcija i da ih pisanim putem obavijesti o preduzetim mjerama.

Pobjeda je ranije objavila da vlasnik prostora osporava osnov po kojem „Gurman“ radi 24 časa i iznosi tvrdnje o neizvršenoj poreskoj mjeri pečaćenja. Navodi o ukidanju odobrenja, poreskim mjerama i kršenju odluke o radnom vremenu u dostavljenom materijalu nijesu potkrijepljeni odlukama nadležnih organa, pa se ne mogu predstavljati kao nesporno utvrđene činjenice.

Prvobitno najavljeno pečaćenje nije sprovedeno u najavljenom terminu jer inspektori tada nijesu došli. U izjavama sagovornika nijesu navedeni razlozi njihovog nedolaska.

Inspekcija je potom ipak obavila nadzor, ali su nakon njenog odlaska ostale dvije različite verzije događaja: Europetrol tvrdi da je lokal zatvoren, dok Radulović kaže da nije zapečaćen i da su inspektori otišli nakon razgovora sa njegovim advokatom, javlja Pobjeda.

Otvorena su pitanja koju je mjeru Turistička inspekcija izrekla, da li je ona izvršena i da li „Gurman“ nakon nadzora može da nastavi rad.