Begović je kazao da se Svetozar Marović nalazi u Beogradu.

Izvor: MN Press/arhiva

Advokat Zdravko Begović je odgovorio na pitanje portala Dan gdje se nalazi Svetozar Marović, nakon što se danas društvenim mrežama i pojedinim medijima proširila vijest da se Marović vratio u Crnu Goru.

"Razgovarao sam sa njim. On se nalazi u Beogradu", kazao je Begović.

Podsjećamo, Svetozaru Maroviću 10.oktobra 2026. je nastupila apsolutna zastara izvršenja kazne zatvora od tri i po godine.

Osuđujuću presudu je izrekao Viši sud u Podgorici prije deset godina. Marović je uhapšen u decembru 2015. godine, a pušten je na slobodu 17. maja 2016., nakon šest mjeseci provedenih u pritvoru.

Ministarstvo pravde Crne Gore upućivalo je nekoliko zahtjeva nadležnima u Beogradu za izručenje Marovića, ali srpske vlasti na to nisu odreagovale. Za to vrijeme, Marović se slobodno kretao Beogradom i Srbijom.