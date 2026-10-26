SDT Jabučanina tereti da je izvršio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i krivično djelo pranje novca.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Cetinjaninu Vladislavu Paju Jabučaninu privremeno je oduzeto 11 automobila i 26 umjetničkih slika, a zabranjeno mu je raspolaganje zemljištem u katastarskoj opštini Konak, ukupne površine 13.411 kvadratnih metara, i suvlasničkim udjelom od 1/20 u garaži površine 349 kvadrata, pišu Vijesti.

Odluku da navodnom pripadniku kavačke ćelije Balkanskog narko-kartela zabrani raspolaganje nekretninama i pokretnom imovinom i stvarima, donio je sudija za istragu Višeg suda u Podgorici Goran Šćepanović, koji je u najvećem dijelu prihvatio predlog Specijalnog državnog tužilaštva (SDT).

SDT Jabučanina tereti da je izvršio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i krivično djelo pranje novca.

To tužilaštvo nedavno je otvorilo istragu po krivičnoj prijavi Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) zbog sumnnje da su okrivljeni Jabučanin i Davor Perović na svoje ime krili nekretnine u Tivtu i Kotoru, a koje je odbjegli šef kavačkog narko-klana Radoje Zvicer gradio od novca zarađenog od šverca kokaina.

“Određuje se privremena mjera obezbjeđenja zabrane raspolaganja nepokretnostima, uz zabilježbu zabrane u katastru nepokretnosti...u odnosu na sljedeće nepokretnosti - suvlasnički dio Vladislava Jabučanina u obimu 1/20 na PD 1, garaža u suterenu površine 349 m2, u objektu broj 1 na kat. pare. 148... Livada 7. klase površine 227 m2, pašnjak 7. klase površine 78 m2, šuma 5. klase površine 11.068 m2, livada 6. klase površine 50 m2, šuma 6. klase površine 75 m2, livada 7. klase površine 358 m2 i pašnjak 6. klase površine 157 m2... pašnjak 4. klase površine 1.398 m2, ukupne površine 13.411 m2, u svojini Vladislava Jabučanina u obimu 1/1”, piše u rješenju.

Jabučaninu je privremeno oduzeto osam “mercedesa” - “AMG GTS”, “G350 TD”, “220 SE”, “190 E 2.3-16”, “SL 500”, “124C/300CE”, “500E”, “114”, zatim “Porše 911 SC”, “BMW 325 I” i “Alfa Romeo GTV 2.0”...

Među 26 umjetničkih slika za koje je sudija Šćepanović odobrio privremeno oduzimanje, su i jedna autora Aleksandra Prijića, zatim jedna autora Petra Lubarde sa motivom brda Crne Gore, kao i dvije Dada Đurića - jedna sa motivom skeleta i jedna sa motivom ljudi i životinja.

Oduzeta mu je i umjetnička slika nepoznatog autora sa motivom majke i djeteta, ali i pejzaž belgijskog autora.

Autor četiri umjetničke slike oduzete od Jabučanina je Dimitrije Popović. Na dvije je motiv erotika, a na dvije Marija Magdalena - pogled u stranu i pogled u dolje. Motiv astronauta na umjetničkoj slici koja je oduzeta naslikao je Pavle Jovanović, a on je autor i slika sa motivom čovjeka pored topa i čovjeka sa lulom, koje su takođe oduzete od Jabučanina.

Tom Cetinjaninu oduzeta je i umjetnička slika autora Miodraga Milunovića, Nikole Graovca i dvije Pera Počeka.

Tri umjetničke slike koje potpisuje Petar Lubarda, tri autora Fila (Branka) Filipovića i po jedna autora Mihaila Jovićevića, Miodraga Milunovića i Miloša Vuškovića, takođe su oduzete od Jabučanina.

“Privremena mjera obezbjeđenja može trajati najduže do pravosnažnosti odluke o trajnom oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću. Privremena mjera ukinuće se po službenoj dužnosti ako u roku od dvije godine od dana donošenja rješenja o određivanju privremene mjere obezbjeđenja optužnica ne stupi na pravnu snagu”, piše u Šćepanovićevom rješenju, u koje “Vijesti” imaju uvid.

Sudija je odbio da odredi privremenu mjeru zabrane raspolaganja u odnosu na porodičnu stambenu zgradu Jabučanina na Cetinju i njegov poslovni prostor u Budvi.

Takođe, odbio je zahtjev da se od Jabučanina privremeno oduzmu “mercedes 280E pullman”, “VW T-Roc 2.0 TDI” i “VW Caddy 2.0 TDI”, kao i jedna umjetnička slika autora Pavla Jovanovića, četiri čiji je autor Pero Poček i tri autora Dada Đurića...

Nakon što je Jabučanin uhapšen 1. septembra, “Vijesti” su objavile da su službenici SPO od njega privremeno oduzeli 34 umjetničke slike poznatih slikara, 14 vrijednih putničkih vozila među kojim je i više oldtajmera, ručni sat “rolex” i druge vrijedne stvari...

“Privremeno je blokirano i više nepokretnosti okrivljenog na Cetinju, Budvi i Tivtu, a imovina će biti predmet finansijskog izviđaja, u cilju trajnog oduzimanja za slučaj da se utvrdi da se radi o imovinskoj koristi stečenoj kriminalnom djelatnošću”, saopšteno je nakon toga iz Specijalnog državnog tužilaštva.

Donijeta je naredba o sprovođenju istrage protiv Zvicera, Jabučanina i Perovića za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i pranje novca.

“Predmet istrage je djelovanje kriminalne organizacije koju je organizovao okrivljeni R. Z., čiji su pripadnici postali ostali okrivljeni i sada osuđeni: D. K., S. K., M. V. i I. B. i druga nepoznata lica, sa ciljem da se bavi neovlašćenim prenosom opojne droge iz Južne Amerike u Evropu i njenom neovlašćenom prodajom u Evropi i pranjem novca dobijenog od prodaje droge”, piše u saopštenju SDT-a.