“Očekujem da SDT ovu prijavu razmotri i provjeri njene navode u razumnom roku"

Izvor: Youtube/Televizija E/Printscreen

Advokat Veselin Radulović podnio je krivičnu prijavu SDT-u povodom nalaza Državne revizorske institucije (DRI) o poslovanju Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera tokom 2025. godine, koji, kako navodi, otvaraju ozbiljna pitanja o načinu angažovanja fizičkih lica i raspolaganju javnim novcem, piše CdM.

“Prema nalazima DRI, Ministarstvo je tokom 2025. godine angažovalo ukupno 73 fizička lica po osnovu ugovora o djelu i ugovora o konsultantskim uslugama, kojima su isplaćene naknade u ukupnom bruto iznosu od 453.726,96 eura, odnosno 379.682,39 eura neto. Od tog broja, 42 lica angažovana su po osnovu ugovora o djelu, a 31 lice po osnovu ugovora o konsultantskim uslugama. Nalaz DRI konstatuje da se u brojnim slučajevima nijesu ugovarali konkretni, jasno određeni poslovi i rezultati koji treba da budu ostvareni, već aktivnosti koje predstavljaju kontinuirane funkcionalne poslove organizacionih jedinica Ministarstva. Pojedini ugovori trajali su duže od godinu dana, a neki su produžavani aneksima”, naveo je Radulović.

Kako dodaje, DRI je ukazala na nedovoljno jasno razgraničenje privremenih poslova i specijalizovanih usluga od poslova koji se obavljaju kontinuirano, zbog čega je preporučila preispitivanje postojećih angažmana i trajno popunjavanje potreba za redovnim poslovima u skladu sa propisima.

“Ovi nalazi zahtijevaju odgovor na jednostavno, ali veoma važno pitanje: da li su ugovori korišćeni za stvarne, vremenski ograničene poslove i konkretne rezultate ili za obavljanje redovnih poslova mimo propisanih procedura zapošljavanja u državnim organima? Odgovor na to pitanje mora se tražiti u sadržini svakog ugovora, prirodi posla, stvarno izvršenim obavezama, isplatama i odgovornosti lica koja su angažmane odobravala”, kaže Radulović, prenosi CdM.

Prema njegovim riječima, ovaj slučaj mora se posmatrati i u kontekstu ranijih krivičnih prijava koje sam podnio zbog javno utvrđenih nepravilnosti u vezi sa angažovanjem lica po ugovorima o djelu u drugim državnim organima i javnim preduzećima, uključujući MUP, Ministarstvo odbrane i CEDIS.

“Ovo što sve te slučajeve povezuje jeste da svim navedenim resorima upravljaju kadrovi Demokrata. Ponavljanje sličnih pitanja u različitim institucijama razlog je više da se ispita da li je riječ o pojedinačnim propustima ili o širem obrascu zaobilaženja pravila o zapošljavanju i raspolaganju javnim sredstvima”, ističe Radulović.

Od nadležnog tužilaštva očekuje da bez odlaganja ispita nalaze DRI, utvrdi za koja su lica i poslove zaključivani ugovori, šta je zaista izvršeno, po kom osnovu su vršene isplate i da li u postupanju odgovornih lica postoje elementi krivične odgovornosti.

“Očekujem da SDT ovu prijavu razmotri i provjeri njene navode u razumnom roku, jer bi izostanak blagovremene institucionalne reakcije mogao biti shvaćen kao prećutno tolerisanje takve prakse i podstaći njeno nastavljanje, uključujući moguće partijsko zapošljavanje kroz različite oblike ugovornog angažovanja, posebno u susret parlamentarnim izborima naredne godine. U svakom slučaju, kada je riječ o stotinama hiljada eura iz državnog budžeta, javnost ima pravo na jasan odgovor, a institucije obavezu da ga obezbijede”, zaključio je Radulović.