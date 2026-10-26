Suđenje kriminalnoj organizaciji Aleksandra Mrkića, optuženoj za šverc cigareta, među čijim pripadnicima se, prema tvrdnjama Specijalnog državnog tužilaštva, našao i nekadašnji direktor Uprave policije Veselin Veljović, odloženo je za 9. novembar.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Pobjedi je iz Višeg suda u Podgorici saopšteno da ročište nije održano jer nijesu bili ispunjeni procesni uslovi.

Prema navodima optužnice Specijalnog državnog tužilaštva, Mrkić je tokom 2018. godine formirao kriminalnu organizaciju koja se bavila krijumčarenjem cigareta iz Slobodne carinske zone Luke Bar i pranjem novca stečenog njihovom prodajom, piše Pobjeda.

Tužilaštvo tvrdi da je Veljović, kao tadašnji direktor Uprave policije, imao zadatak da pripadnicima kriminalne grupe dostavlja povjerljive informacije o policijskim aktivnostima i tako im omogućava da izbjegnu otkrivanje.

On se tereti da je 22. decembra 2020. godine, posredstvom kriptovane aplikacije „Skaj“, obavijestio Mrkića o planiranom pretresu magacina u kojem su bile skladištene nelegalne cigarete. Prema stavu SDT-a, na taj način omogućio je pripadnicima grupe da na vrijeme sklone robu i izbjegnu policijsku akciju.

Postupak protiv Mrkićeve grupe spojen je sa predmetom protiv nekadašnjeg šefa kriminalističke policije u Baru Ilije Vasovića, kojeg SDT tereti da je kriminalnoj organizaciji odavao službene podatke, prenosi Pobjeda.

Aleksandru Mrkiću, koji je nedostupan crnogorskim državnim organima, sudi se u odsustvu.

Pored Mrkića i Veljovića, na optuženičkoj klupi su i nekadašnji šef kriminalističke policije u Baru Ilija Vasović, Nikola Mrkić, Mujo Nikočević, Arsenije Kalezić, Stefan i Nikola Bubanja, Željko i Dušica Bulatović, Predrag Veljić, Borislav Lečić, Nemanja Anđelković, Goran Gluščević, Nikola Bačilović i Sadig Elnagar.