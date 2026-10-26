Prema riječima Begovića, rješenje kojim je konstatovano da je zastarjelo izvršenje kazne od tri godine i devet mjeseci zatvora postalo je pravosnažno po isteku trodnevnog roka za žalbu, računajući od njegovog donošenja 10. oktobra.

Izvor: Mondo/Goran Sivački

Nekadašnjem visokom funkcioneru Demokratske partije socijalista Svetozaru Maroviću, koji se gotovo deset godina nalazi u Srbiji, otvoren je put za povratak u Crnu Goru nakon što je rješenje Osnovnog suda u Kotoru o apsolutnoj zastarjelosti izvršenja njegove zatvorske kazne postalo pravosnažno. Da na ovu odluku nije izjavljena žalba, Pobjedi je zvanično potvrđeno iz Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, dok Marovićev dugogodišnji branilac, advokat Zdravko Begović, tvrdi da je sada preostalo još samo da sud pokrene postupak povlačenja međunarodne potjernice, koja je godinama bila prepreka njegovom slobodnom kretanju van Srbije, piše Pobjeda.

Prema riječima Begovića, rješenje kojim je konstatovano da je zastarjelo izvršenje kazne od tri godine i devet mjeseci zatvora postalo je pravosnažno po isteku trodnevnog roka za žalbu, računajući od njegovog donošenja 10. oktobra.

Time je, kako objašnjava, otklonjen pravni osnov za izvršenje zatvorske kazne na koju je Marović osuđen zbog zloupotrebe službenog položaja i prevare.

Međutim, da bi se nekadašnji predsjednik državne zajednice Srbija i Crna Gora mogao nesmetano vratiti u domovinu, potrebno je da se povuče i međunarodna potjernica koja je za njim raspisana još u maju 2017. godine.

Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru potvrdilo je Pobjedi da nije osporavalo odluku predsjednika Osnovnog suda u Kotoru Srđana Klikovca od 10. oktobra ove godine.

Na naša pitanja da li je izjavljena žalba i, ukoliko jeste, iz kojih razloga se traži ukidanje rješenja, iz tužilaštva je odgovoreno da za takav pravni korak nije bilo osnova.

,,Rješenjem Osnovnog suda u Kotoru konstatovano je da je nastupila apsolutna zastarjelost izvršenja kazne zatvora osuđenom S. M., na koje rješenje ovo tužilaštvo nije izjavilo žalbu jer za to nije bilo razloga, s obzirom na to da su istekli zakonski rokovi za izvršenje predmetne kazne", navodi se u odgovoru Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru dostavljenom Pobjedi.

Kako užilaštvo nije pokušalo da ospori sudsku odluku, uklonjena je i posljednja mogućnost da upravo njegova žalba odloži pravosnažnost rješenja.

Marovićev dugogodišnji branilac, advokat Zdravko Begović, za Pobjedu je pojasnio da je kotorski sud donio odluku koju je, prema njegovoj ocjeni, nalagao sam zakon.

,,Osnovni sud u Kotoru je samo konstatovao činjenično stanje i utvrdio da je nastupila apsolutna zastarjelost izvršenja kazne zatvora jer je protekao rok od deset godina. Upravo zbog te činjenice nije postojao pravni osnov da se izjavi žalba i to rješenje je, istekom roka od tri dana od dana donošenja, postalo pravosnažno", kazao je Begović.

On ističe da je sada preostao još jedan korak kako bi se otklonila prepreka koja je Marovića godinama sprečavala da slobodno putuje.

,,Ono što je važno i što je sljedeći korak jeste da Osnovni sud u Kotoru povuče potjernicu Interpola, tako da Svetozar Marović ubuduće neće imati bilo kakvih problema na graničnim prelazima. Do 10. oktobra postojala je Interpolova potjernica i on nije mogao napuštati granice Srbije, a da ne bude lišen slobode po potjernici koju je raspisala crnogorska policija", pojasnio je Begović, prenosi Pobjeda.

Prema njegovim riječima, nakon što sud naloži povlačenje međunarodne potjernice i ta odluka bude sprovedena kroz nadležne policijske i Interpolove kanale, prestaće i prepreka za putovanje koja proizlazi iz te potjernice.

Begović navodi da se postupak koji je godinama vođen radi izvršenja zatvorske kazne sada nalazi pred posljednjim administrativnim korakom – povlačenjem međunarodne potrage za Marovićem.

Put od pravosnažne presude do zastarjelosti trajao je gotovo deset godina, tokom kojih je Marović ostao nedostupan crnogorskim pravosudnim organima.

Prema dokumentaciji Osnovnog suda u Kotoru, Marović je Crnu Goru napustio 25. oktobra 2016. godine, u 10.20 časova, preko graničnog prelaza Dobrakovo.

U to vrijeme već je bio na slobodi, nakon što je prethodno proveo pet mjeseci u pritvoru, od 17. decembra 2015. do 17. maja 2016. godine.

Kada je pokrenut postupak njegovog upućivanja na izdržavanje zatvorske kazne, odbrana je sud obavijestila da se nalazi na liječenju u Beogradu i da zbog ozbiljnih zdravstvenih problema nije sposoban da ode u zatvor.

Sud je u početku uvažavao zdravstvene razloge i odobrio tromjesečno odlaganje izvršenja kazne, od 23. decembra 2016. do 23. marta 2017. godine.

Međutim, nakon novog zahtjeva odbrane, Sudsko-medicinski odbor Medicinskog fakulteta u Podgorici u aprilu 2017. godine utvrdio je da ne postoje medicinski razlozi za dalje odlaganje.

Vještaci su tada zaključili da Marović nije obolio od teže akutne bolesti koja bi zahtijevala bolničko liječenje, niti da se njegovo hronično zdravstveno stanje pogoršalo do mjere koja bi opravdavala odlaganje.

Ocijenili su da se odgovarajuća terapija može obezbijediti i tokom izdržavanja zatvorske kazne u Spužu.

Sud je na temelju nalaza vještaka odbio novi zahtjev za odlaganje, a Viši sud u Podgorici potvrdio takvu odluku.

Ipak, kada je trebalo da Marović ode u zatvor, ispostavilo se da više nije dostupan.

Osnovni sud u Kotoru je 10. maja 2017. godine izdao naredbu za prinudno dovođenje Marovića, ali je policija dva dana kasnije obavijestila sud da ga nije pronašla na prijavljenoj adresi.

Uslijedilo je raspisivanje nacionalne potjernice 12. maja, a šest dana kasnije i međunarodne potjernice preko Interpola.

Međutim, ni međunarodna potraga nije dovela do njegovog privođenja, piše Pobjeda.

Sud je godinama od policije tražio informacije o mjerama preduzetim radi pronalaženja Marovića, a odgovori su se svodili na to da se za njim i dalje traga.

Prema podacima iz sudskog rješenja, takve provjere obavljane su i tokom 2023. i 2024. godine, ali bez rezultata.

Dok su trajale potrage i razmjena dopisa između nadležnih institucija, tekao je zakonski rok za izvršenje zatvorske kazne.

Sud je 10. oktobra ove godine utvrdio da je protekao dvostruki rok propisan za relativnu zastarjelost izvršenja kazne, zbog čega više ne postoji zakonska mogućnost da Marović bude upućen na izdržavanje ove kazne.

Presude kojima je Marović oglašen krivim ostaju na snazi, ali kazna od tri godine i devet mjeseci zatvora više ne može biti izvršena.