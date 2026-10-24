Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić su juče, preduzimajući planske aktivnosti na pronalasku lica za kojima se traga, locirali i lišili slobode B.B. (51) iz Nikšića.

Izvor: Profimedia

Nikšićanin B.B. (51), za kojim je bila raspisana nacionalna potjernica, pronađen je i uhapšen juče u tom gradu.

Osuđen je na četiri godine i sedam mjeseci zatvora, zbog krivičnog djela teška krađa, a Osnovni sud u Nikšiću je bio naložio da se sprovede na izdržavanje te kazne.

"Nakon dovođenja u službene prostorije policije, sproveden je u Upravu za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu na izdržavanje kazne zatvora", saopšteno je iz Uprave policije.