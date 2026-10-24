Uprava za izvršenje krivičnih sankcija oduzela je u prethodna tri mjeseca ukupno 36 mobilnih telefona, dok je unos 23 spriječen, a nedozvoljene predmete pokušavaju da unesu i pomoću dronova.

Izvor: MONDO/Miljana Dašić

Krijumčari često koriste i dronove da u krug zatvora ubace pakete s telefonima, punjačima i drogom... No, i u toj namjeri često bivaju osujećeni, jer zatvorski službenici odmah obavještavaju policiju čim primijete bespilotnu letjelicu u vazdušnom prostoru UIKS-a.

Nedozvoljene stvari pokušavaju se unijeti i prilikom posjeta i tu do izražaja dolazi maštovitost onih koji na različite načine nastoje da prokrijumčare ono što su naumili. Za novčanu nadoknadu, i službenici zatvora ranije su bili spremni da doture telefon ili nešto drugo s liste zabranjenih predmeta, mnogi su sankcionisani, ali je dosta njih prošlo ispod radara. Primjera radi, prije nekoliko godina uhapšene su tri osobe, među kojima je bio i zatvorski policajac Ž.T., zbog sumnje da su dostavljali mobilne telefone zatvorenicima, a za to dobijali 300 eura po telefonu. Problem predstavlja i to što se spuški zatvor graniči sa privatnim imanjima, što dodatno otežava kontrolu, a olakšava krijumčarenje.

Kako je saopšteno iz Službe za odnose s javnošću UIKS-a, u poslednja tri mjeseca oduzeto je 36 mobilnih telefona, a najviše ih je pronađeno u tehničkom uređaju koji je trebalo da bude dostavljen jednom zatvoreniku, piše "Dan".

"Problem krijumčarenja nedozvoljenih stvari i predmeta predstavlja izazov sa kojim se suočavaju ustanove ovog tipa, a imajući u vidu da nijedan zatvorski sistem ne može biti u potpunosti sterilan. Tako su i u prethodnom periodu, na koji se odnosi vaš upit, evidentirani slučajevi pokušaja unošenja nedozvoljenih stvari i predmeta. Povodom svakog evidentiranog slučaja, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija obavještava nadležni organ Uprave policije radi preduzimanja daljih radnji i mjera iz njegove nadležnosti. S tim u vezi, kontinuirano se sprovode aktivnosti pretresa lica, stvari i prostorija u kojima su lica smještena, kao i kontrole cjelokupnog kompleksa UIKS-a, uz pojačan nadzor prilikom ulaska i izlaska iz svih organizacionih jedinica. U prethodna tri mjeseca, na koja se odnosi vaš upit, oduzeto je ukupno 36 mobilnih telefona, od čega je spriječen unos 23 telefona. Najveći broj mobilnih telefona čiji je unos spriječen otkriven je prilikom pregleda tehničkog uređaja namijenjenog za dostavljanje jednom zatvoreniku. Osim toga, pronađen je određeni broj SIM kartica, punjača za mobilne telefone, improvizovanih bodeža, tableta, USB kablova, kao i zamotuljaka nepoznate sadržine", navodi se u odgovoru na pitanja našeg lista.

Poručuju da će Uprava za izvršenje krivičnih sankcija nastaviti da kontinuirano preduzima mjere i radnje iz svoje nadležnosti, usmjerene na preveniranje negativnih bezbjednosnih pojava i očuvanje stabilnog stanja bezbjednosti.