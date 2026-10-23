Prema navodima ODT-a, osumnjičeni je juče u Beranama prekršio zabranu napuštanja stana, koja mu je određena rješenjem Višeg suda u Bijelom Polju.

Izvor: Ministarstvo javnih radova

Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Beranama odredilo je zadržavanje do 72 sata R.G., koji se sumnjiči za krivično djelo kršenja zabrane utvrđene izrečenom mjerom nadzora, rpenosi CdM.

Prema navodima ODT-a, osumnjičeni je juče u Beranama prekršio zabranu napuštanja stana, koja mu je određena rješenjem Višeg suda u Bijelom Polju.

Iz tužilaštva su pojasnili da je zadržavanje određeno zbog okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva.

„U daljem toku postupka će biti preduzete neophodne mjere i radnje, u cilju donošenja zakonite odluke u ovom predmetu“, saopšteno je iz ODT-a u Beranama.