Prema navodima tužilaštva, incident se dogodio 22. oktobra 2026. godine, oko 7.50 časova, na gradskoj pijaci u Herceg Novom.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Više državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je, nakon saslušanja, zadržavanje do 72 sata S.R. iz Herceg Novog, koja se sumnjiči za krivično djelo ubistvo u pokušaju, prenosi CdM.

Prema navodima tužilaštva, incident se dogodio 22. oktobra 2026. godine, oko 7.50 časova, na gradskoj pijaci u Herceg Novom.

„Osumnjičenoj se stavlja na teret da je 22. oktobra 2026. godine, oko 7.50 časova, na prostoru gradske pijace u Herceg Novom, držeći po jedan nož u obje ruke, prišla oštećenom B.B. i zamahivala noževima u pravcu njegovog tijela, kojom prilikom mu je zadala ubodnu ranu u predjelu lijeve strane grudnog koša“, navodi se u saopštenju tužilaštva.

Iz tužilaštva su istakli da će u nastavku postupka biti sprovedene neophodne dokazne radnje kako bi se utvrdile sve činjenice i okolnosti ovog događaja.