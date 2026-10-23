Vijeće Višeg suda potvrdilo je optužnicu protiv bivšeg ministra odbrane Predraga Boškovića

Izvor: predrag bošković

Vijeće Višeg suda potvrdilo je optužnicu protiv bivšeg ministra odbrane Predraga Boškovića, bivšeg državnog sekretara Slobodana Filipovića i bivšeg načelnika službe za finansijsko poslovanje u tom ministarstvu, Marka Drobnjaka, zbog sumnje da su od 2018. do 2020. godine zloupotrebom službenog položaja oštetili državni budžet za 168.000 eura, pišu "Vijesti".

Iz Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) saopšteno je da je predsjednik vijeća Višeg suda u Podgorici, 13. oktobra, potvrdio njihovu optužnicu predatu 30. juna koju je Specijalno državno tužilaštvo podiglo protiv optuženih P.B., bivšeg ministra odbrane, S.F., bivšeg državnog sekretara i M.D., bivšeg načelnika Službe za finansijsko poslovanje, u Ministarstvu odbrane, zbog postojanja osnovane sumnje da su, u periodu od 2018. do 2020. godine, kao saizvršioci, učinili produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja, za koje je propisana kazna zatvora od jedne do osam godina”, navodi se u saopštenju.

Iz tog tužilaštva objašnjavaju da Boškovića i Filipovića terete da su suprotno Zakonu o nevladinim organizacijama i Zakonu o sportu, koji su u bitnom propisivali da se finansiranje nevladinih i sportskih organizacija vrši na osnovu javnog konkursa i postupka koji sprovodi komisija koju obrazuje organ državne uprave i na osnovu ispunjenosti određenih kriterijuma, po pisanim zahtjevima pa i bez zahtjeva, donosili rješenja kojima su dodjeljivali finansijska sredstva pojedinim nevladnim i sportskim organizacijama.

Drobnjaka terete da je naređivao isplate po takvim nezakontim rješenjima i ovjeravao zahtjeve za plaćanje po njima upućene Državnom trezoru, pa su tako zajednički, nevladinim i sportskim organizacijama pribavili imovinsku korist, a budžetu Crne Gore nanijeli štetu, u ukupnom iznosu koji prelazi 168.000 eura.