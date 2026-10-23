Slučaj je otkriven u saradnji crnogorske policije i azerbejdžanskih vlasti, u okviru međunarodne akcije protiv trgovine ljudima radi radne eksploatacije, sprovedene od 14. do 20. septembra u 34 zemlje.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Šest državljana Azerbejdžana je, kako se sumnja, tokom dužeg perioda radno eksploatisano na jednom gradilištu u Podgorici, a za to su osumnjičeni jedan crnogorski i jedan turski državljanin, saopšteno je iz Europola.

Slučaj je otkriven u saradnji crnogorske policije i azerbejdžanskih vlasti, u okviru međunarodne akcije protiv trgovine ljudima radi radne eksploatacije, sprovedene od 14. do 20. septembra u 34 zemlje.

Tokom te akcije uhapšeno je 27 osoba i identifikovano 248 potencijalnih žrtava. Među uhapšenima su i osumnjičeni iz Crne Gore, Mađarske, Vijetnama i Nizozemske, prenose "Vijesti".

Europol u saopštenju nije naveo identitet osumnjičenih za eksploataciju radnika u Podgorici, naziv gradilišta, niti detalje o uslovima u kojima su azerbejdžanski državljani radili.

Akcija je okupila više od 16.000 službenika policije, graničnih službi, inspekcija rada i socijalnog osiguranja i poreskih organa. Kontrole su bile usmjerene na sektore posebno izložene riziku od eksploatacije - građevinarstvo, poljoprivredu, ugostiteljstvo, kozmetičke usluge i salone za masažu.

Pokrenute su 182 nove istrage o trgovini ljudima, dok je još 86 osoba uhapšeno zbog drugih krivičnih djela. Nadležni su, osim radne eksploatacije, otkrili i slučajeve seksualne eksploatacije, prisilnog prosjačenja i služenja u domaćinstvu.

Muškarci su činili 73 odsto identifikovanih potencijalnih žrtava, a najčešće su eksploatisani u građevinarstvu, ugostiteljstvu i poljoprivredi. Žene su uglavnom otkrivane u salonima za nokte i masažu. Maloljetnici su činili pet odsto žrtava i bili su izloženi seksualnoj eksploataciji, prisilnom prosjačenju i radu u građevinarstvu.

Europol je upozorio da radna eksploatacija često ostaje neprijavljena i prikrivena kao kršenje radnog zakonodavstva, što otežava njeno pravovremeno otkrivanje.