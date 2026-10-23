Iz Uprave policije ističu da je o rezultatima svih pretresa obaviješten nadležni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Bjelopoljska policija podnijela je tri krivične prijave protiv četiri osobe zbog sumnje da su nedozvoljeno držale oružje i eksplozivne materije. Pretresima na tri lokacije pronađene su i oduzete dvije puške, dva pištolja, ručna bomba i municija, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako su naveli, službenici Odjeljenja bezbjednosti Bijelo Polje sproveli su pretrese na osnovu naredbi sudije za istragu Osnovnog suda u tom gradu, u okviru aktivnosti usmjerenih na suzbijanje ilegalnog posjedovanja oružja.

"Tokom pretresa porodične kuće i drugih prostorija Š.H. u Bijelom Polju pronađena su i oduzeta dva komada vatrenog oružja – lovačka puška i pištolj, koje je Š.H. imala u ilegalnom posjedu. Vještačenjem ova dva komada oružja utvrđeno je da su oba ispravna i funkcionalna", saopštili su iz policije.

Pretresom porodične kuće i drugih prostorija u vlasništvu B.T. pronađena je i oduzeta puška nepoznate marke i kalibra, koju je, prema navodima policije, ta osoba nelegalno posjedovala.

Policijski službenici pretresli su i porodičnu kuću i druge prostorije S.N., gdje su pronašli pištolj, municiju i ručnu bombu.

"Pretresom su u ilegalnom posjedu pronašli i oduzeli pištolj marke 'Zastava' M57, kalibra 7,62 mm, i osam metaka kalibra 7,62 mm, koje, kako se sumnja, pripadaju S.N., kao i ručnu bombu M75 koja, kako se sumnja, pripada članu njegove porodice Lj.N.", navodi se u saopštenju.

Iz Uprave policije ističu da je o rezultatima svih pretresa obaviješten nadležni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju.

"Nakon pribavljanja potrebnih rezultata vještačenja i drugih relevantnih činjenica, tužilac se izjasnio da se u radnjama sva četiri lica stiču bitni elementi krivičnih djela nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, te naložio da se protiv ova četiri lica, u tri odvojena slučaja, podnesu ukupno tri krivične prijave", zaključili su iz policije.