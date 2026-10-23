Načelnik kriminalističke policije u OB Podgorica je smijenjen nakon snimka na kojem se nasilno ponašao prema ženi.

Izvor: Uprava Policije CG

Direktor Uprave policije Lazar Šćepanović rasporedio je Zorana Bašanovića, načelnika kriminalističke policije u Odjeljenju bezbjednosti Podgorica, na druge poslove do okončanja provjera povodom snimka njegovog navodnog nasilničkog ponašanja prema ženi, objavljenog na Instagramu, pišu "Vijesti".

Iz Uprave policije saopšteno je da su odmah nakon objavljivanja snimka pokrenute aktivnosti radi utvrđivanja svih činjenica i okolnosti događaja. O slučaju su obaviješteni nadležno državno tužilaštvo i mehanizmi unutrašnje kontrole.

Na snimku, koji je objavila A. Š., vidi se muškarac koji ženu drži prislonjenu uz zid u jednom lokalu. Objavljena je i navodna prepiska sa Bašanovićem putem WhatsAppa.

Iz Uprave policije nijesu precizirali da li su uzete izjave učesnika i eventualnih svjedoka, da li je pokrenut disciplinski postupak, niti koje tužilaštvo postupa u ovom slučaju.

Iz te institucije poručili su da ostaju posvećeni očuvanju integriteta policijske profesije, nepristrasnosti i zakonitosti u radu, te da neće dozvoliti da pojedinci narušavaju njen ugled.