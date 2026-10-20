Danas, u kasnim popodnevnim satima, je stradao muškarac u selu kod Berana.
R. B. (65) iz beranskog naselja Buče stradao je u selu Šekular kada je iz za sada neutvrđenih okolnosti skrenuo sa puta vozeći traktor i prevrnuo se niz strminu.
Portalu RTCG su u policiji kazali da se nesreća dogodila u kasnim popodnevnim satima i da je u toku uviđaj.
"Okolnosti pod kojima je R.B. skrenuo sa seoskog puta i prevrnuo se za sada su neutvrđene. Tužilac je na mjestu događaja i vjerovatno će naložiti obdukciju", rekao je sagovornik iz policije.
Šekular je planinsko selo udaljeno od Berana oko 15 kilometara.