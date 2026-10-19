Danas je izbio požar u mašinskom prostoru na čamcu kod Budve.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama primila je danas oko 15.15 časova, preko Operativno-komunikacionog centra 112, poziv za pomoć sa čamca na unutrašnjoj strani ostrva Sveti Nikola, kod Budve, nakon što je izbio požar u mašinskom prostoru.

Na čamcu se nalazilo 20 osoba, koje su brzo evakuisane uz pomoć plovila u blizini, čamca Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, pripadnika Sektora granične policije i vatrogasaca.

Na mjesto događaja upućen je i čamac SAR5 Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama, radi dalje koordinacije aktivnosti.

Prema informacijama Uprave, utvrđeno je da nije došlo do izlivanja u more.