Danas je izbio požar u mašinskom prostoru na čamcu kod Budve.
Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama primila je danas oko 15.15 časova, preko Operativno-komunikacionog centra 112, poziv za pomoć sa čamca na unutrašnjoj strani ostrva Sveti Nikola, kod Budve, nakon što je izbio požar u mašinskom prostoru.
Na čamcu se nalazilo 20 osoba, koje su brzo evakuisane uz pomoć plovila u blizini, čamca Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, pripadnika Sektora granične policije i vatrogasaca.
Na mjesto događaja upućen je i čamac SAR5 Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama, radi dalje koordinacije aktivnosti.
Prema informacijama Uprave, utvrđeno je da nije došlo do izlivanja u more.