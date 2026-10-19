Suđenje okrivljenima za ubistvo Dalibora Đurića u zatvoru u Spužu danas je odloženo za 4. novembar u Višem sudu u Podgorici.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U tom postupku optuženi su Srđan Popović, Nenad Kaluđerović i Boban Milić.

Odbrana je podneskom obavijestila sud da nema kompletne spise predmeta.

Sud je danas ročište glavnog pretresa odložio kako bi odbrana imala vremena da se upozna sa spisima predmeta, pišu Vijesti.

Apelacioni sud Crne Gore je 2020. godine potvrdio presudu Višeg suda u Podgorici kojom je Dejan R. Pavićević osuđen na jedinstvenu kaznu od 18 godina zatvora zbog krivičnih djela stvaranje kriminalne organizacije i teško ubistvo putem pomaganja Dalibora Đurića u ZIKS-u 22. septembra 2016, dok je Miloš V. Trbo za ista krivična djela osuđen na jedinstvenu kaznu od 16 godina zatvora.

Početkom marta 2026. godine, Specijalno državno tužilaštvo je saopštilo da je podiglo optužnicu proriv Srđana Popovića, Nenada Kaluđerovića i Bobana Milića za ubistvo Đurića, koje je izvršeno u zatvoru. Iz SDT-a saopšteno je da je podignuta optužnica za stvaranje kriminalne organizacije i teško ubistvo.

SDT je predao tada optužnicu protiv Popovića, Milića i Kaluđerovića, zbog ubistva Đurića koje je izvršeno 22. septembra 2016. u spuškom zatvoru.

"Specijalno državno tužilaštvo je Specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici predalo optužnicu protiv okrivljenih: S.P., B.M. i N.K., zbog postojanja osnovane sumnje da su učinili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, okrivljeni S. P. i B.M. kao saizvršioci i krivično djelo teško ubistvo, a okrivljeni N.K. krivično djelo teško ubistvo pomaganjem", naveli su ranije iz SDT-a, prenose Vijesti.

Dodaje se da je predmet optužnice djelovanje kriminalne organizacije čiji su pripadnici okrivljeni i druga nepoznata lica, sa tačno određenim ulogama i zadacima, u cilju vršenja krivičnih djela ubistvo i teško ubistvo, pa tako i ubistvo oštećenog D.Đ., pripadnika suprostavljene kriminalne organizacije, u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, 22. septembra 2016. godine.