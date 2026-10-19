Podnijeta je krivična prijava protiv A. R. (18) iz Bara, kod kojeg je pronađeno 17 pakovanja marihuane, saopštili su iz Uprave policije (UP).
Naime, službenici Interventne jedinice policije, Odjeljenja bezbjednosti Bar su sinoć oko 22 sat zaustavili i kontrolisali A. R.
“Pregledom je kod njega pronađena PVC kesa sa 17 pakovanja biljne materije zelene boje nalik na marihuanu”, saopštili su iz Uprave policije.
A. R. je doveden u službene prostorije policije radi kriminalističke obrade.
“O događaju je obaviješten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je djelo kvalifikovao kao krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i naložio da se protiv A. R. podnese krivična prijava zbog sumnje da je počinio navedeno krivično djelo”, zaključuju iz policije.