Podnijeta je krivična prijava protiv A. R. (18) iz Bara, kod kojeg je pronađeno 17 pakovanja marihuane, saopštili su iz Uprave policije (UP).

Izvor: Twitter/Uprava policije Crne Gore

Naime, službenici Interventne jedinice policije, Odjeljenja bezbjednosti Bar su sinoć oko 22 sat zaustavili i kontrolisali A. R.

“Pregledom je kod njega pronađena PVC kesa sa 17 pakovanja biljne materije zelene boje nalik na marihuanu”, saopštili su iz Uprave policije.

A. R. je doveden u službene prostorije policije radi kriminalističke obrade.

“O događaju je obaviješten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je djelo kvalifikovao kao krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i naložio da se protiv A. R. podnese krivična prijava zbog sumnje da je počinio navedeno krivično djelo”, zaključuju iz policije.