Demokrate su odgovorile na navode advokata Veselina Radulovića, poručujući da se objašnjenja o nabavci patrolnih brodova nalaze u javnim obraćanjima ministra odbrane Dragana Krapovića.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Demokrate su u reagovanju na navode advokata i bivšeg policijskog službenika Veselina Radulovića poručile da se odgovori o nabavci patrolnih brodova mogu pronaći u javnim obraćanjima ministra odbrane Dragana Krapovića, a istovremeno otvorile pitanja o navodnim izbornim aktivnostima funkcionera Demokratske partije socijalista dodjeli povoljnih stambenih kredita i Radulovićevom ranijem policijskom angažmanu.

Advokate DPS-a i nečasno otpuštenni policajče Raduloviću, odgovor na pitanja o nabavci patrolnih brodova nalazi se u javno dostupnim video-zapisima Krapovićevih obraćanja u Skupštini Crne Gore iz septembra 2024. godine, prije zaključenja ugovora.

Sve pravne nedoumice neka ispitaju nadležni organi. Od institucionalne kontrole nijesam bježao niti ću. Što se ne bi reklo za vas, vaš DPS i kriminalce DPS-a u policijskoj uniformi koje branite.

Ali, pošto uporno ponavljate iste optužbe, a izbjegavate pitanja koja se odnose na vas, imam nekoliko veoma konkretnih pitanja.

Prvo, da li saopštenja koja potpisujete zaista sami pišete ili se o njihovom sadržaju konsultujete sa funkcionerima DPS-a i ljudima iz portala Aca Mijajlovića?

Da li imate političke konsultacije prije njihovog objavljivanja? Ako nemate, jasno to recite.

A sada da pređemo na dokumenta iz vremena DPS-a od 27. maja 2018. godine na dan lokalnih izbora.

U Vajber grupi „27. maj“ tadašnja visoka funkcionerka Ministarstva odbrane Alma Ljuljanaj Jovićević i ujedno visoka funkcionerka i bivša poslanica DPS-a kaže:

„Ajde daj mi imena.“

Zatim:

„Oćemo li radit što danas?“

A u istoj prepisci stižu informacije:

„D izašla.“

„I.B. završila.“

„Završila A.J. Ostala je još M.“

I na kraju, čestitke za „dobro urađen posao“.

Advokate DPS-a Raduloviću, kako objašnjavate ovakvu evidenciju ljudi na izborni dan među službenicima Ministarstva odbrane partije u čije ime pišete? Smatrate li da takva komunikacija zaslužuje institucionalnu provjeru? Ako smatrate , šaljemo Vam prepiske da podnesete krivičnu prijavu protiv vašeg DPS-a

A, sada pazite sljedeći činjenicu, Alma Ljuljanaj Jovićević, prema zvanično objavljenim podacima, u martu 2019. godine dobija 40.000 povoljnog stambenog kredita, a njena mjesečna rata iznosila je svega 40 eura i 40 centi!

Dakle, imamo prepisku sa izbornog dana, a manje od godinu kasnije dodjelu privilegovanog državnog kredita.

Advokate DPS-a Raduloviću, zašto vas takvi slučajevi ne zanimaju sa istom upornošću sa kojom svakodnevno napadate sadašnje Ministarstvo odbrane?

A sada konačno da se vratimo na pitanja koja se neposredno odnose na vas.

1. Jeste li 24. decembra 1999. godine, kao policijski inspektor, bez saglasnosti starješine učestvovali u privatnoj primopredaji 80 automobilskih guma, vrijednih 12.000 njemačkih maraka?

2. Nosi li zapisnik o toj primopredaji vaš potpis?

3. Jeste li tri dana kasnije u Bijelom Polju, u preduzeću „Hellas Trade“, pokazivali policijsku legitimaciju prilikom druge primopredaje?

4. Jeste li potpisali zapisnik o 89 automobilskih guma, vrijednih 127.244,55 dinara?

5. Jeste li istovremeno službeno postupali u predmetu nestanka automobila „audi A6“ Dragana Vujačića?

6. Da li dobijate dokumentaciju, instrukcije ili sugestije za javne nastupe od sadašnjih ili bivših funkcionera DPS-a?

7. Koje policijske službenike, suspendovane ili obuhvaćene bezbjednosnim provjerama, zastupate i da li u vezi sa tim angažmanima postoji sukob interesa?

Ne tražimo da institucije vjeruju namas, niti da unaprijed osude vas. Tražim da provjere sve, bez izuzetka.

I zapamtite, svako ima pravo da postavlja pitanja o trošenju državnog novca. Ali niko nema ekskluzivno pravo da ispituje druge, a da odbija da odgovori na pitanja o sopstvenim postupcima.

Zato, kukavicama iz DPS-a, koji se kriju iza propalog bivšeg policajaca, malverzanta sa gumama, manje lekcija, a više odgovora.

Za početak evo dokazi o prepiskama, a slijede i dokumenta o DPS-u, ali i o 89 guma.