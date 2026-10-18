U Andrijevici u selu Gračanica lovac je stradao kada se okliznuo i pao sa litice.

Izvor: Mondo/Goran Sivački

Andrijevčanin Vlado Marsenić (44) stradao je u lovu kada se okliznuo i pao sa litice u selu Gračanica. Iz Službe zaštite i spasavanja kazali su da su tijelo uspjeli da izvuku nešto poslije 16 časova, prenosi "Rtcg".

“Nama su njegovi kolege koji su bili sa njim u lovu oko 11 sati dojavili da je V.M. pao sa litice u selu Gračanica, ili preciznije Ćulafića kršu. Na licu mjesta pored nas je bila hitna pomoć i policija. Beživotno tijelo smo uspjeli da pronađemo i izvučemo oko 16 casova”, kazao je načelnik andrijevicke Sluzbe zaštite i spašavanja Nemanja Jovović.

Policija je izvršila uviđaj, a tijelo stradalog lovca biće upućeno na obdukciju.