Radulović je sada reagovao, kazavši da će Krapovića ponovo vratiti na suštinu, od koje, kako je naveo, uzalud pokušava da pobjegne.

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Uzaludni su pokušaji ministra Krapovića da sumnje u moguće zloupotrebe javnih ovlašćenja i novca predstavi kao političku kampanju, pokušaj diskreditacije ili pritisak na Specijalno državno tužilaštvo. To što ministar uporno nevaspitano ponavlja iste kvalifikacije o meni, NVO sektoru i medijima ne čini ih činjenicama, niti odgovara na pitanja koja sam otvorio na osnovu dokumentacije, pišu "Vijesti".

To je kazao advokat Veselin Radulović, odgovarajući na današnje saopštenje ministra odbrane Dragana Krapovića koji je poručio da nema šta da krije, niti od čega da bježi, te da samo traži da institucije utvrde ko je govorio istinu, a ko obmanjivao javnost.

Krapović je reagovao povodom jučerašnjeg saopštenja advokata Veselina Radulovića, koji je kazao da se otvorenim pismom obratio direktoru Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Ivici Janoviću, sa zahtjevom za procjenu bezbjednosnog rizika, nakon "višemjesečnih prijetnji i javnih napada".

Radulović je sada reagovao, kazavši da će Krapovića ponovo vratiti na suštinu, od koje, kako je naveo, uzalud pokušava da pobjegne.

"Na osnovu kog pravnog akta je u novembru 2024. godine zaključen komercijalni ugovor vrijedan oko 120 miliona eura, ako se ministar danas poziva na Sporazum Crne Gore i Francuske o saradnji u domenu odbrane koji je stupio na snagu tek 23. aprila 2026. godine? To su datumi iz zvaničnih dokumenata, a ne proizvod bilo čije političke mašte. Ugovor je, pritom, zaključen sa francuskom kompanijom Kership, a ne sa državom Francuskom. Floskule Krapovića o modernizaciji i reformi Vojske Crne Gore ne mogu biti paravan iza kojeg će se sakriti od institucionalne provjere načina na koji je potrošio 120 miliona eura javnog novca", istakao je Radulović.

On je dodao da modernizacija vojske jeste važna, ali upravo zato mora biti sprovedena zakonito, transparentno i uz odgovornost.

"Niko nije tvrdio da je ministar zvao tužioce i tražio od njih usluge i neka ne podmeće ono što nijesam rekao ni ja, ni NVO sektor, ni mediji. Činjenica je, međutim, da je po njegovoj krivičnoj prijavi tužilaštvo postupilo odmah, što sam javno pozdravio i što ponovo pozdravljam. Istovremeno, po mojim krivičnim prijavama, od kojih su neke podnijete prije više od godinu dana, još nemam odgovor o postupanju. To nije optužba da je ministar uticao na tužilaštvo, već legitimno pitanje o ažurnosti i jednakim standardima postupanja institucija", naglasio je Radulović.

Advokat je kazao da mu je drago što je Krapović, po njegovoj ocjeni, shvatio poruku da pravna država ne funkcioniše po principu "ili ja ili on" i što sada poručuje da nema nedodirljivih.

"S tom porukom se u potpunosti slažem. Ipak, praksa nas je prečesto učila da su oni koji su djelovali nedodirljivo uglavnom bili dio izvršne vlasti, najčešće ministri. Makar dok ne izgube funkciju. Možda bi ministar trebalo malo da razmisli o tome. Što se tiče njegove frustriranosti DPS-om i potrebe da u svakom pitanju vidi DPS, neka se time bavi u okviru svojih partijskih rasprava. Mene neka zaobiđe. Nemam nikakve veze ni sa DPS-om, ni sa njegovom partijom, niti sam dužan da se pravdam za političke etikete koje mi ministar uporno pokušava zalijepiti. Ja se bavim dokumentima, pravnim pitanjima i sumnjama koje traže provjeru", naveo je on.

Radulović je kazao da nije pokušavao da ućutka ministra odbrane, niti mu je to namjera.

"Naprotiv, svakom njegovom javnom oglašavanju se radujem, jer svaki put je pokazao ko se služi činjenicama i dokumentima, a ko se skriva iza funkcije, kleveće, vrijeđa i prijeti. Ponavljam da jesam razmišljao da ga pozovem da se upristoji i počne da se ponaša elementarno vaspitano u javnosti, ali sam shvatio da je za takav savjet, nažalost, kasno. Dao sam mu i besplatan pravni savjet koji se i ovim njegovim nastupom pokazao opravdanim, pa ću ga ponoviti. Ukoliko ministar u eventualnom krivičnom postupku dobije procesni status okrivljenog, neka ozbiljno razmisli o korišćenju prava da se brani ćutanjem. To je njegovo ustavno i zakonsko pravo, kao i pravo svakog drugog građanina, a ministru je sigurno mudrije da ga iskoristi, nego da i pred institucijama eventualno nastupi sa pričom o meni, DPS-u, NVO sektoru i medijima", kazao je advokat.

On je imao i "prijateljsku poruku" za Krapovića na kraju svog saopštenja.

"Važno je ne biti nervozan, ostati smiren i pustiti institucije da rade svoj posao. Pokazale su u nekim slučajevima da znaju da ga rade. Makar ponekad sa zakašnjenjem, naročito onda kada se promijeni vlast", zaključio je Radulović.