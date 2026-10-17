Sudija Suda za prekršaje u Budvi Magdalena Mijić kaznila je G.J. (39) iz Budve sa 15 dana zatvora i novčanom kaznom od 200 eura zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i izazivanja saobraćajne nezgode.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Prema navodima iz saopštenja predsjednika Suda za prekršaje u Budvi Marka Đukanovića, okrivljeni je 15. oktobra oko 22 časa, u Ulici žrtava fašizma u Budvi, upravljajući automobilom marke „VW Passat“, zbog neprilagođene brzine izgubio kontrolu nad vozilom i udario u saobraćajni znak, pri čemu je pričinjena materijalna šteta.

„Alkotestiranjem je utvrđeno da je u trenutku nezgode upravljao vozilom sa 2,41 g/kg alkohola u organizmu“, naveo je Đukanović.

Osim zatvorske i novčane kazne, G.J. je izrečena i zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od četiri mjeseca, kao i tri kaznena boda.

„Zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od četiri mjeseca, kao i tri kaznena boda, sprovešće Uprava policije“, dodaje se u saopštenju Đukanovića.