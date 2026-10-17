U Podgorici je policija pretresom stana, dvorišta i vozila osumnjičenog pronašla 550 grama marihuane, MDMA tablete, stvari pogodne za pakovanje i vaganje opojne droge i novac u iznosu od 4.505 eura, a osumnjičeni lišen slobode.

Izvor: Uprava policije

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su, preduzimajući planske aktivnosti na otkrivanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga, nakon što su kod njega otkrili drogu i veću količinu novca, lišili slobode N.A (29), po nalogu državnog tužioca u Višem

državnom tužilaštvu u Podgorici.

"Policijski službenici su, naime, preduzimajući aktivnosti shodno operativnim saznanjima, kod sudije za istragu Višeg suda u Podgorici inicirali izdavanje naredbe i nakon pribavljanja naredbe za pretres izvršili pretres stana i drugih prostorija koje koristi N.A. Pretresom stana je u jednoj od prostorija pronađeno više pakovanja sa sadržajem ukupno 50 grama opojne droge marihuana, kao i kutija sa manjom količinom tableta MDMA i 4.505 eura za koji novac postoji sumnja da je pribavljen stavljanjem u promet opojne droge", navodi se u saopštenju Uprave policije.

Kako su kazali tokom pretresa dvorišta pronađen je ranac u kojem su se nalazila dva pakovanja sa 260 grama marihuane, dvije vage za precizno mjere i predmeti koji služe za pakovanje droge.

Izvršen je i pretres vozila „Nissan“ koje koristi ovo lice, a kojim je u plišanoj igrački pronađeno još 28 pakovanja sa ukupno 240 grama marihuane.

U saopštenju su dodali da navedena marihuana ukupne mase 550 grama, MDMA tablete, stvari pogodne za pakovanje i vaganje opojne droge i novac u iznosu od 4.505 eura su oduzeti od N.A. Od lica je takođe privremeno oduzeto i vozilo, kao i sredstva komunikacije.

O događaju je obaviješten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, koji se izjasnio da se u radnjama N.A. stiču bitni elementi krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, te naložio da se lice liši slobode.

"Osumnjičeni N.A će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom državnom tužiocu u zakonskom roku, zbog sumnje da je izvršio navedeno krivično djelo.Službenici Uprave policije nastavljaju sa aktivnostima na otkrivanju i spječavanju krivičnih djela i prekršaja iz oblasti zloupotrebe opojnih droga, sa akcentom na sprječavanje tzv. ulične prodaje i distribucije narkotika", zaključuje se u saopštenju.