U Podgorici je policija rasvijetlila nasilničko ponašanje koje je učinjeno na štetu četiri lica, a identifikovana su četiri osumnjičena lica od kojih su dva lišena slobode.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica rasvijetlili su nasilničko ponašanje koje se dogodilo u naselju Donja Gorica, identifikovali sva četiri lica za koja se sumnja da su ga izvršila i, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, lišili slobode dva lica – M.V (18) i D.B (19), zbog sumnje da su, na štetu četiri lica starosti od 18 do 21 godinu, izvršili krivično djelo nasilničko ponašanje u saizvrilaštvu. Krivična prijava za ovo krivično djelo je nadležnom tužiocu podnijeta protiv sva četiri osumnjičena lica.

"Dežurnoj službi Odjeljenja bezbjednosti Podgorica je, naime, 13.10.2026. godine, oko 17.20 časova, prijavljeno da je došlo do narušavanja javnog reda i mira u blizini Univerziteta Donja Gorica (UDG), te da su u događaju, od strane više lica, povrede

zadobila četiri lica", navodi se u saopštenju Uprave policije.

Kako je sopšteno povrijeđenim licima ukazana je ljekarska pomoć u Kliničkom centru, gdje je na liječenju zadržano jedno povrijeđeno lice zbog povrede oka, dok su ostala tri povrijeđena lica nakon ukazane ljekarske pomoći otpuštena na kućno liječenje. Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su, odmah po zaprimljenoj prijavi, izašli su na lice mjesta, izvršili uviđaj, prikupili obavještenja od više lica i preduzeli druge mjere i radnje u cilju identifikacije odgovornih lica.

Preduzete policijske mjere i radnje dovele su do identifikovanja svih lica koja su, kako se sumnja, fizički napala oštećena lica, a radi se o četiri lica – M.V (18), D.B (19), M.V (20) i jednom maloljetnom licu.

"Sumnja se da su ova četiri lica – tri punoljetna i jedno maloljetno lice, u Bulevaru 21. maj, u blizini UDG-a u Podgorici, fizički napala četiri oštećena lica, uz upotrebu više predmeta (šipka, metalni ključ za šarafe točkova i kamenice), kojom prilikom su jednom oštećenom licu nanijela povredu u predjelu glave – oka, dok su tri lica zadobila lake tjelesne povrede.

O događaju je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici. Od tri od navedena četiri lica su prikupljena obavještena na zapisnik u policijskim prostorijama", dodali su iz UP.

Nakon sagledavanja spisa predmeta, nadležni državni tužilac se izjasnio da se u radnjama ovih četiri lica stiču bitni elementi krivičnog djela nasilničko ponašanje u saizvršilaštvu, te naložio da se M.V (19) i D.B (19) liše slobode. Lišenje slobode naloženo

je i za M.V (20) koji je u bjekstvu i policija ga intenzivno potražuje, dok će protiv maloljetnog lica krivična prijava zbog sumnje da je izvršio navedeno krivično djelo biti podnijeta u redovnom postupku.

Dva lica lišena slobode su, uz krivičnu prijavu, u zakonskom roku sprovedena nadležnom državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, na dalju nadležnost.