Vijeće Osnovnog suda u Podgorici odbilo je žalbu Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) u Podgorici, na odluku sudije za istragu da se ukine pritvor četvorici čelnika sindikata bezbjednosnih institucija.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Branilac osumnjičenog, dugogodišnjeg predsjednika Sindikata Uprave policije (SUP) Mladena Šuškavčevića, advokat Zoran Piperović, „Vijestima“ je kazao da je ovom odlukom vijeća Osnovnog suda potvrđeno da je pravilno postupio sudija za istragu Rade Ćetković, kada je, nakon saslušanja, četvoricu čelnika sindikata, pustio da se u daljem postupku, brane sa slobode.

Piperović je „Vijestima“ 12. oktobra rekao da je odbijen predlog da se odredi pritvor Šuškaveviću, nakon što je dao izjavu kod sudije za istragu Osnovnog suda u Podgorici.

„Vijesti“ su tada objavile da će se u daljem postupku, Šuškavčević braniti sa slobode, baš kao i nedavno uhapšeni predsjednik Sindikata Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Dragoljub Milović, bivši predsjednik sindikalne organizacije Policijske akademije Žarko Mrdović i nekadašnji predsjednik Sindikalne organizacije Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Danilo Radunović.

Direktor Uprave policije Lazar Šćepanović je na konferenciji za medije 12. oktobra rekao da je Sindikat bezbjednosti, institucija u kom su sindikati Uprave policije, Ministarstva unutrašnjih poslova, Agencije za nacionalnu bezbjednost i Policijske akademije, oštetio državni budžet i policiju za više od 1.875.000 eura.