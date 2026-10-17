Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović poručio je da će država odgovorno upravljati oduzetom imovinom organizovanih kriminalnih grupa, dok je direktor Uprave policije Lazar Šćepanović najavio da će zakonito oduzeta vozila biti stavljena na raspolaganje nadležnim

Izvor: Ministarstvo Unutrašnjih poslova

Država će se odgovorno odnositi prema imovini koja bude oduzeta od organizovanih kriminalnih grupa, poručio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović na jučerašnjoj sjednici Odbora za bezbjednost i odbranu.

Reagujući na opasku poslanika Evropskog saveza Nikole Zirojevića da bi najviši državni funkcioneri mogli da koriste vilu odbjeglog vođe "kavačkog klana" Radoja Zvicera da se provode tokom ljeta, da se kupaju i uživaju, Šaranović je kazao da toga neće biti.

"Što se tiče vile i zgrade Radoja Zvicera, neće se koristiti za baškarenje javnih funkcionera, za razliku od prethodnog perioda, nego za smještaj policijskih službenika", saopštio je ministar.

Direktor Uprave policije Lazar Šćepanović kazao je da kritičare bole udari na organizovani kriminal, zbog čega plasiraju neistine na račun policijskog vrha. Rekao je da zbog toga podmeću i neistine da vozi luksuzni "majbah", navodeći da je to vozilo vraćeno nadležnoj jedinici policije.

"I tih sedam-osam dana koliko sam bio u tom vozilu, na insistiranje službe bezbjednosti, mislio sam da nije potrebno. Dakle, direktor policije se ne bahati. A sva vozila oduzeta od kriminalnih struktura kroz zakonite postupke biće stavljena na raspolaganje Upravi za državnu imovinu", istakao je Šćepanović.

Dodao je da ne zna otkud žal za vozilima koja su oduzeta od kriminalnih grupa.

"Shodno zakonskim odredbama, Vlada je donijela uredbu na zahtjev SDT-a koje je blokiralo imovinu u određenom periodu. Data je mogućnost da ta vozila koriste štićene ličnosti", podsjetio je direktor policije.

Upitan šta se dešava ako sud donese drugačiju odluku, odgovorio je da se tada nadoknađuje novčana vrijednost vozila, umjesto da se ono vraća vlasniku nakon deset ili 15 godina.

Kad je riječ o praćenju njega i njegove pratnje dronom, Šćepanović je kazao da postupak još traje i da korišćenje dronova zahtijeva odgovarajuću dokumentaciju i poštovanje procedura, uključujući prijavljivanje leta. Što se tiče slučaja fotografisanja vozila, osporio je interpretacije o ulozi suda i tužilaštva, navodeći da sud nije izdao naredbu za pretres stanova i drugih objekata jedne osobe.

Šćepanović je naglasio da su borbu protiv mafije i organizovanog kriminala postavili kao ključni nacionalni prioritet. Poručio je da svim kapacitetima štite sve građane i da nema mjesta pričama "ovo je naš ili njihov direktor". Saopštio je da je iz oblasti ekonomskog kriminala procesuirano 1.000 pravnih i fizičkih lica.

"Tek 2023. godine počinje ozbiljno postupanje, 2024. i iduće godine ekspanzija, a ova će biti rekordna. Razbijanjem duvanske mafije, balkanskog kartela, došli smo do toga da se hibridno djeluje protiv sektora bezbjednosti, ali to im neće uspjeti", poručio je direktor policije.

Po njegovim riječima, otkrivanje grupe ukrajinskih državljana u kući na Marezi bilo je direktno usmjereno na sprečavanje hibridnog djelovanja i da su pomenuta lica namjeravala da oforme saradničku mrežu među članovima kriminalnih grupa.

"Imali su sofisticiranu opremu za praćanje, što je ukazivalo na mogućnost vršenja teških krivičnih djela, pa smo naložili protjerivanje, a dio tih lica je procesuiran", kazao je Šćepanović.

Naglasio je da Uprava policije i Agencija za nacionalnu bezbjednost djeluju jedinstveno, sinhronizovano i koordinisano u suzbijanju malignog i hibridnog djelovanja struktura i interesnih grupa koje ugrožavaju bezbjednost države.

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Država će u Zvicerovu vilu smjestiće policijske službenike

Država će se odgovorno odnositi prema imovini koja bude oduzeta od organizovanih kriminalnih grupa, poručio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović na jučerašnjoj sjednici Odbora za bezbjednost i odbranu.