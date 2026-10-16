Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore je u maju donijelo naredbu o sprovođenju istrage protiv sedam osoba zbog sumnje da su izvršile krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

Visokopozicionirani pripadnik "škaljarskog klana" Milan Tišma (51) uhapšen je u Srbiji po crvenoj potjernici koju je za njim raspisala Crna Gora, ali umjesto da bude sproveden u ekstradicioni pritvor, on je pušten uz zabranu napuštanja teritorije Srbije i oduzimanje pasoša.

Jedan od najbližih saradnika Luke Bojovića i Nikšićanina Radomira Bobana Baćovića, kojeg su mediji prilikom hapšenja u Atini prije nekoliko godina nazivali Čovjek duh i Fantom iz Srbije upravo zbog toga što je smatran neuhvatljivim, očigledno je otporan i na crvenu Interpolovu potjernicu. Inače, Tišma ima i srpsko i crnogorsko državljanstvo. Da je uhapšen pa pušten, javnost je obavijestila Uprava policije Crne Gore.

"Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije lišili su slobode M.T. (51), državljanina Crne Gore i Republike Srbije, za kojim je NCB Interpol Podgorica raspisao crvenu međunarodnu potjernicu. M.T. se u Crnoj Gori potražuje radi obezbjeđivanja prisustva u krivičnom postupku koji se vodi pred Višim sudom u Podgorici zbog sumnje da je počinio krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Kako se sumnja, M.T. je tokom 2020. godine postao pripadnik kriminalne organizacije koju je formirao sada pokojni Goran Vlaović, a čiji su pripadnici, pored njega, bili i R.B. iz Nikšića i I.Đ. iz Bara, za kojima su takođe raspisane međunarodne potjernice od strane NCB Interpola Podgorica. Cilj ove kriminalne organizacije bio je krijumčarenje 1,89 tona kokaina iz Kolumbije i Ekvadora na teritorije Australije i Belgije.

Intenzivnom razmjenom operativnih informacija i saradnjom NCB Interpola Podgorica i NCB Interpola Beograd, M.T. je lociran i lišen slobode. Nakon sprovedenog postupka pred Višim sudom u Beogradu – Posebnim odjeljenjem za organizovani kriminal, M.T. je pušten na slobodu, uz izrečenu mjeru zabrane napuštanja teritorije Republike Srbije, dok su mu privremeno oduzete putne isprave Crne Gore i Republike Srbije", saopšteno je juče iz UP.

Interesantno je da su mediji u Srbiji samo šturo izvijestili o hapšenju Tišme, odnosno prenijeli saopštenje crnogorske policije, uglavnom s inicijalima, iako su svojevremeno opširno pisali o njemu kada je uhapšen u Grčkoj.

Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore je u maju donijelo naredbu o sprovođenju istrage protiv sedam osoba zbog sumnje da su izvršile krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Osim Baćovića, Tišme i Baranina Ivana Đonovića, krivičnim postupkom su obuhvaćeni i Leon Drešaj, Kristijan Drešaj, Viktor Drešaj i Vjekoslav Lambulić.

– Okrivljenima se stavlja na teret da su, zajedno sa drugim i zasad nepoznatim pripadnicima kriminalne organizacije, neovlašćeno, radi prodaje, prenosili iz Južne Amerike u Evropu i Australiju 1.890 kilograma kokaina – saopšteno je ranije iz SDT-a.

Tužilaštvo je saopštilo da se Tišma tereti da je, zajedno sa organizatorima i drugim pripadnicima kriminalne organizacije, učestvovao u krijumčarenju dodatnih 250 paketa kokaina iz Južne Amerike u Evropu.

Tišma i dvojica Albanaca uhapšeni su 2019. godine u iznajmljenom stanu u Atini, gdje su, prema pisanju grčkih medija, držali drogu čija je vrijednost procjenjivana na pet miliona eura. U stanu su, kako je tada saopšteno, pronađena 104 kilograma kokaina i oko 830.000 eura. Tišma je označen kao šef moćnog narko-klana u Grčkoj. Grčki mediji su tada prenijeli da je Tišma Srbin rodom iz Hrvatske, a da mu je prebivalište na Crnogorskom primorju, nazivajući ga Fantom iz Srbije i Čovjek duh za kojeg su zainteresovane policije Srbije, Italije i Španije. Pominjane su i njegove bliske veze sa Baraninom Jovanom Đurovićem, koji je slovio za jednog od najbližih saradnika Luke Bojovića, koji je tada služio 18-godišnju kaznu zatvora u Španiji zbog organizovanog kriminala. Bojović je u međuvremenu protjeran iz Španije nakon odsluženih deset godina zatvora i vratio se u Srbiju, gdje je, prema pouzdanim informacijama, nastavio da vedri i oblači tamošnjim podzemljem.