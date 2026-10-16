Iz dokaza prikupljenih u prethodnom postupku proizilazi osnovana sumnja da je okrivljeni, u 2020. godini, postao pripadnik kriminalne organizacije, koju je organizovao K.V., radi sticanja nezakonite moći.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Specijalno državno tužilaštvo je Specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici, nakon završene istrage, predalo optužnicu protiv I.M., okrivljenog za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije.

Kako je objavljeno na sajtu Tužilaštva, iz dokaza prikupljenih u prethodnom postupku proizilazi osnovana sumnja da je okrivljeni, u 2020. godini, postao pripadnik kriminalne organizacije, koju je organizovao K.V., radi sticanja nezakonite moći.

Pripadnici te kriminalne organizacije M.B., I.G., D.I., M.K., I.V., S.R., M.G., M.R., M.Đ. i druga za sada nepoznata lica, optuženi su za ubistvo Š.R. 13. februara 2020. godine u Herceg Novom, kao i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija i teško ubistvo.

“Protiv poznatih pripadnika kriminalne organizacije: K.V., M.B., I.G., D.I., M.K., I.V., S.R., M.G. i M.R. već ranije je pokrenut krivični postupak pred Višim sudom u Podgorici, po optužnicama Specijalnog državnog tužilaštva, za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i teško ubistvo, odnosno teško ubistvo putem pomaganja, u kojim su oglašeni krivim prvostepenom presudom izrečene su im dugogodišnje zatvorske kazne, dok je pripadnik kriminalne organizacije M.Đ., po predlogu Specijalnog državnog tužilaštva određen za svjedoka saradnika”, piše u saopštenju.