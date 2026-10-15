Protiv troje maloljetnika, uzrasta 14, 15 i 16 godina, inicirano je pokretanje prekršajnog postupka zbog sumnje na prekršaj iz člana 7 Zakona o javnom redu i miru.

Izvor: MONDO / Bojana Zimonjić

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Kotor identifikovali su šest maloljetnika koji su učestvovali u incidentu u autobusu javnog prevoza na relaciji Perast–Risan, tokom kojeg je zabilježeno uvredljivo i drsko ponašanje prema stranoj državljanki. Protiv troje maloljetnika, uzrasta 14, 15 i 16 godina, inicirano je pokretanje prekršajnog postupka zbog vrijeđanja i drskog ponašanja, saopšteno je iz Uprave policije.

Policijski službenici su samoinicijativno reagovali nakon što su saznali da je na društvenoj mreži Instagram objavljen snimak na kojem je zabilježeno neprimjereno ponašanje više mlađih osoba prema stranoj državljanki u autobusu. Nakon uvida u snimak, odmah su preduzeli hitne mjere i radnje u cilju rasvjetljavanja događaja i u kratkom roku identifikovali svih šest maloljetnika koji su učestvovali u incidentu.

Snimak je objavljen 14. oktobra 2026. godine na Instagram nalogu oštećene državljanke, nakon čega se brzo proširio i postao viralan na toj društvenoj mreži. Upravo na taj način policijski službenici došli su do saznanja o događaju i odmah započeli postupanje.

Preduzimajući mjere i radnje radi utvrđivanja svih činjenica i okolnosti, policija je utvrdila da se incident dogodio 13. oktobra 2026. godine, oko 13 časova, u autobusu javnog prevoza koji je saobraćao na relaciji Perast–Risan.

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Kotor identifikovali su i oštećenu osobu, državljanku Sjedinjenih Američkih Država, sa kojom su potom stupili u kontakt.

Šest maloljetnika danas je, po pozivu policije, pristupilo u prostorije Odjeljenja bezbjednosti Kotor u pratnji roditelja, odnosno staratelja. U skladu sa zakonskom procedurom, od njih su uzete izjave na zapisnik, u prisustvu roditelja i predstavnika Centra za socijalni rad.

O svim okolnostima događaja obaviješten je državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je ocijenio da u konkretnom slučaju nema elemenata krivičnog djela iz nadležnosti tog tužilaštva. Nakon toga, predmet je razmatran i pred Osnovnim državnim tužilaštvom u Kotoru, čiji se državni tužilac izjasnio da u ovom događaju nema elemenata krivičnog djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

Imajući u vidu utvrđene činjenice, službenici Odjeljenja bezbjednosti Kotor ocijenili su da u postupanju troje od šest identifikovanih maloljetnika postoje elementi prekršaja. Zbog toga su nadležnom Sudu za prekršaje inicirali pokretanje postupka protiv troje maloljetnika, starosti 14, 15 i 16 godina, zbog prekršaja iz člana 7 Zakona o javnom redu i miru, koji se odnosi na vrijeđanje i drsko ponašanje.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, troje maloljetnika biće, po pozivu suda, obezbijeđeno da u zakonskom roku, u pratnji roditelja, pristupi Sudu za prekršaje u Budvi – Odjeljenju u Kotoru, radi vođenja prekršajnog postupka.

Policijski službenici upoznali su oštećenu državljanku Sjedinjenih Američkih Država sa preduzetim mjerama i radnjama i postupanjem policije povodom ovog događaja.

Iz Uprave policije uputili su i apel roditeljima da obrate pažnju na kretanje i ponašanje svoje maloljetne djece.

Istovremeno, stranim državljanima i turistima poručili su da su uvijek dobrodošli u Crnu Goru, naglašavajući da će organi za sprovođenje zakona u svakoj situaciji preduzeti sve zakonom propisane mjere i radnje kako bi se svi koji borave u zemlji osjećali bezbjedno i sigurno.