Kako nezvanično saznaju Vijesti, požar su izazvale pokvarene instalacije.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

U požaru koji je izbio 45 minuta nakon ponoći izgorio je CKB bankomat i dio magacina supermarketa u zgradi nadomak Autobuske stanice u Budvi.

Kako je Vijestima kazao komandir operativne smjene Službe zaštite i spasavanja Ilija Bogetić, dežurna ekipa vatrogasaca je odmah došla na lice mjesta te ugasila požar, čime je onemogućeno širenje vatre na stambeni objekat.

Kako nezvanično saznaju Vijesti, požar su izazvale pokvarene instalacije.