,,Policija je podnijela krivične prijave protiv dva pripadnika različitih visokorizičnih organizovanih kriminalnih grupa, Nikšićana D.A. (29) i M.J. (39) zbog kršenja kršenje zabrane određene izrečenom mjerom nadzora", navodi se u saopštenju Uprave policije.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Kako se navodi u saopštenju, službenici policije u Herceg Novom su kontrolom D.A koja je izvršena juče, utvrdili da je on prekršio mjeru zabrane napuštanja teritorije Opštine Nikšić, koju mu je izrekao Viši sud u Podgorici, u postupku koji se protiv njega vodi pred ovim sudom zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije.

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Herceg Novi su, u okviru ovih aktivnosti, kod Osnovnog suda u Herceg Novom inicirali i izdavanje naredbe za pretres i po pribavljanju naredbe juče su izvršili i pretres stana – apartmana koji D.A. koristi u jednom hotelu na području Herceg Novom, kao i pretres njegovog vozila visoke klase Audi Q8, dodaje se u saopštejnu.

Iz policije su kazali da je D.A. doveden u prostorije Odjeljenja bezbjednosti Herceg Novi i nad njim je sprovedena kriminalistička obrada. Od D.A. je privremeno oduzet telefon, a takođe je oduzeto i navedeno skupocjeno vozilo Audi Q8. Telefon i vozilo će biti predmet daljih analiza i provjera, rečeno je iz policije.

Pretresom vozila Audi Q8 u prtljažniku su pronađene privremene registarske oznake koje pripadaju drugom vozilu čiji je vlasnik iz Podgorice, a koje registarske oznake je D.A, kako se sumnja, nezakonito koristio na svom vozilu. O navedenom je obaviješteno Odjeljenje bezbjednosti Podgorica koje će o pronalasku registarskih oznaka koje pripadaju drugom vozilu i koje su zloupotrijebljene obavijestiti Osnovno državno tužilaštvu u Podgorici, kako bi se preduzele dalje mjere i radnje u vezi sumnje da je D.A. ovim radnjama počinio krivično djelo falsifikovanje isprave, kazali su iz policije.

Nakon konsultacija sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Herceg Novom, o kršenju mjere napuštanja teritorije Opštine Nikšić od strane D.A. je obaviješteno Odjeljenje bezbjednosti Nikšić, koje je o navedenom obavijestilo nadležni sud koji je izrekao mjeru, kao i mjesno nadležno Osnovno državno tužilaštvo u Nikšiću s obzirom da se radi o novoj zakonskoj odredbi iz člana 395b Krivičnog zakonika – kršenje zabrane određene izrečenom mjerom nadzora.

Nadležni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću je naložio da mu se D.A. sprovede radi daljeg postupanja.

Iz policije su kazali da je nadležnom državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću juče sproveden D.A, a tom tužiocu je takođe juče sproveden i M.J (39) iz Nikšića, član druge visokorizične OKG, kod kojeg je kršenje mjere zabrane napuštanja opštine Nikšić utvrđeno 10. oktobra.

Nadležni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću se, nakon saslušanja, kako su dodali iz policije, izjasno da se u radnjama oba lica, D.A. i M.J, stiču bitni elementi krivičnih djela kršenje zabrane određene izrečenom mjerom nadzora, te je naložio da se protiv ove dvije osobe podnesu krivične prijave ovom tužilaštvu zbog sumnje da su izvršili navedena krivična djela.

Iz policije su podsjetili da su njihovi službenici u Herceg Novom u aktivnostima usmjerenim ka članovima organizovanih kriminalnih grupa (OKG) i operativno interesantnim licima (OIL), izvršili operativnu opservaciju mjesta na kojem su se ove osobe okupile u Herceg Novom.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

"Policijski službenici su tada utvrdili da je M.J. prekršio mjeru zabrane napuštanja teritorije Opštine Nikšić, a koju mjeru mu je izrekao Viši sud u Podgorici, u postupku koji se protiv njega vodi zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije. O navedenom je odmah upoznato Odjeljenje bezbjednosti Nikšić, koje je o kršenju mjere upoznalo postupajućeg sudiju. O događaju je, shodno novoj pomenutoj zakonskoj odredbi, upoznat i državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću koji je naložio da mu se lice sprovede radi daljeg postupanja", navodi se u saopštenju policije.

Iz policije su kazali da nastavljaju sa sprovođenjem sveobuhvatnih aktivnosti radi prevencije, otkrivanja i sprječavanja svih krivičnih djela i prekršaja, sa posebnim fokusom na razbijanje organizovanih kriminalnih grupa i procesuiranja članova OKG, OIL i njima bliskih lica, radi podizanja nivoa bezbjednosti građana na još veći nivo.

"Podsjećamo da je Uprava policije preko ključnih Vladinih tijela, zaduženih za kreiranje bezbjednosnih politika, i to primarno preko Biroa za operativnu koordinaciju, inicirala normiranje kršenja mjera nadzora kao novog krivičnog djela, uz jasno ukazivanje na sistemske nedostatke u primjeni ove mjere i njeno obesmišljavanje, što je prihvaćeno i potvrđeno kao argument za izmjenu i jačanje legislativnog okvira i stvaranje jake legislativne osnove kao jednog od ključnih preduslova za efikasno djelovanje sistema bezbjednosti", zaključuje se u saopštenju.