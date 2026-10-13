Policija na sjeveru lišila slobode pet lica od kojih tri OIL

Službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Sjever“ rasvijetlili su dva događaja koja su se desila u Rožajama i Bijelom Polju, a u vezi kojih događaja su, po nalogu nadležnih tužilaca, lišili slobode ukupno pet lica od kojih su tri operativno interesantna lica (OIL), zbog nasilničkog ponašanja i teške tjelesne povrede nanijete dvojici muškaraca u ova dva grada, saopštili su iz policije.



Policija u Rožajama uhapsila tri operativno interesantna lica – R.F, J.F. i H.M, kao i još jedno lice – P.M. Sumnja se da su ova četiri lica izvršila krivično djelo nasilničko ponašanje, dok se H.M. sumnjiči da je počinio i krivično djelo teška tjelesna povreda. Naime, 05.10.2026. godine, oko 12.10 časova, u Ulici 13. jula u Rožajama došlo je do narušavanja javnog reda i mira tučom u kojoj su učestvovali H.M, P.M, R.F i J.F. Lica J.F. i H.M. upućena su u zdravstvenu ustanovu radi pružanja ljekarske pomoći zbog povreda koje su zadobili u tuči, gdje je ustanovljeno da je J.F. u događaju zadobio tešku tjelesnu povredu u vidu rupture bubne opne. Ostala lica su privedena u policijske prostorije.



"O događaju je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Rožajama, koji se izjasnio da se u radnjama sva četiri lica stiču bitni elementi krivičnog djela nasilničko ponašanje, dok se za H.M. izjasnio da se takođe u radnjama ovog lica stiču i bitni elementi krivičnog djela teška tjelesna povreda na štetu J.F. Nadležni državni tužilac je naložio da se ova četiri lica liše slobode. Oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Rožajama, zbog sumnje da su izvršila navedena krivična djela", naveli su iz UP.

Kada je u pitanju drugi događaj, Dežurnoj službi Odjeljenja bezbednosti Bijelo Polje je 10.10.2026. godine oko 23.50 časova prijavljeno da je jedno lice muškog pola fizički napadnuto u centru grada, na javnom mjestu. Policijski službenici su odmah preduzeli aktivnosti na rasvjetljavanju događaja i ubrzo su identifikovali D.D (22) iz Bijelog Polja, kao lice osumnjičeno da je fizički napalo navedenog muškarca. On je, kako se sumnja, u blizini jednog ugostiteljskog objekta, fizički napao oštećenog muškarca starog 42 godine, udarajući ga zatvorenom šakom u predjelu glave, od kojih udaraca je oštećeni zadobio tešku tjelesnu povredu u vidu preloma vilične kosti.

"O događaju je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, koji se izjasnio da se u radnjama D.D. stiču bitni elementi krivičnog djela teška tjelesna povreda i naložio da se D.D. liši slobode. Osumnjičeni D.D. je lišen slobode i uz krivičnu prijavu je, 11.10.2026. godine, priveden državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, zbog sumnje da je izvršio navedeno krivično djelo", zaključili su iz UP.