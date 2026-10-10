Iz Milatovićevog kabineta su kazali da povodom informacija o ulasku i boravku Mihaila Zvinčuka, poznatog po djelovanju u okviru ruske vojne blogerske mreže „Rybar“, u Crnoj Gori, smatraju važnim da nadležne bezbjednosne institucije razjasne okolnosti ovog slučaja.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

"Imajući u vidu da se Zvinčuk nalazi na listi sankcionisanih lica Evropske unije, sa čijim se restriktivnim mjerama Crna Gora usklađuje, važno je razjasniti kako je ušao u Crnu Goru, utvrditi kojim su informacijama raspolagali nadležni organi i da li su sve procedure sprovedene u skladu sa važećim propisima", navodi se u saopštenju.

Takođe su dodali da je potrebno razjasniti da li je postojala prethodna komunikacija sa partnerskim bezbjednosnim službama, jesu li nadležne institucije imale saznanja o njegovom dolasku i koje su mjere preduzete tokom njegovog boravka u Crnoj Gori.

"Očekujemo da nadležne institucije utvrde sve relevantne činjenice i, u okviru svojih nadležnosti, pruže odgovarajuće informacije o okolnostima ovog slučaja i preduzetim aktivnostima.Razumijemo da određeni podaci, zbog zaštite nacionalne bezbjednosti, ne mogu biti dostupni javnosti. Ipak, važno je da Savjet za odbranu i bezbjednost, u okviru svojih nadležnosti, bude adekvatno informisan o svim relevantnim okolnostima ovog slučaja", naveli su iz kabineta.

"Tražimo da pravna država funkcioniše, da se odluke donose na osnovu činjenica i dokaza, uz puno poštovanje zakona i institucionalnih procedura, a ne da se ozbiljna bezbjednosna pitanja pretvaraju u senzacionalizam.

Bezbjednost građana i povjerenje u institucije zahtijevaju profesionalno postupanje, dobru koordinaciju i pravovremeno utvrđivanje činjenica. Upravo zato očekujemo odgovoran i transparentan institucionalni pristup ovom pitanju", zaključuje se u saopštenju.