Zvinčuk je po dolasku na beogradski aerodrom kazao da grupa planira da ostane u Srbiji nekoliko dana, navodeći da još nijesu kupili karte za Moskvu.

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Ruski bloger i osnivač Telegram kanala „Rybar“ Mihail Zvinčuk i njegove kolege, koji su protjerani iz Crne Gore, stigli su sinoć u Beograd, gdje su najavili da će narednih dana razmotriti dalje korake, uključujući angažovanje advokata. U Beogradu će se zadržati nekoliko dana, a još ne znaju kada će se vratiti u Moskvu.

Zvinčuk je po dolasku na beogradski aerodrom kazao da grupa planira da ostane u Srbiji nekoliko dana, navodeći da još nijesu kupili karte za Moskvu.

„Angažovaćemo advokata, ali za sada ništa ne znamo“, kazao je Zvinčuk, prenoseći utiske nakon protjerivanja iz Crne Gore.

Kako tvrdi, u Crnu Goru stigli su iz Bosne i Hercegovine, gdje su snimali materijal za dokumentarni film o Austrougarskoj monarhiji. Prema njegovim riječima u Crnoj Gori planirali su da rade na drugom dokumentarnom projektu, posvećenom crkvi i rusofilstvu.

Zvinčuk je naveo da je riječ o jednom od tri dokumentarna filma koja se bave istorijskim temama, ističući da je boravak u Crnoj Gori trebalo da bude dio rada na tom projektu.

Osvrćući se na iskustvo koje su doživjeli, ruski bloger poručio je da njegov slučaj ne bi trebalo da obeshrabri druge kolege koje se bave sličnim temama.

Istakao je da prisustvo na terenu smatra važnim za razumijevanje različitih stavova i promjenu percepcije o Rusima.

„Ovo što se meni desilo ne treba da uplaši moje kolege koje se takođe bave istinom“, poručio je Zvinčuk, naglašavajući da se mišljenje o Rusima može mijenjati jedino kroz neposredan kontakt i prisustvo ljudi koji se bave takvim temama.

Za sada nije poznato kada će se Zvinčuk i njegove kolege vratiti u Moskvu, dok je najavljeno angažovanje advokata naredni korak nakon njihovog odlaska iz Crne Gore.